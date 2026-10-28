Белорусские туристические проекты могут стать участниками престижных российских конкурсов





Представители белорусской туристической сферы в этом сезоне могут побороться за отраслевые награды и представить свои разработки российскому профессиональному сообществу. Среди конкурсов: Russian Event Awards, "Маршрут года", "Туристический сувенир" и "РУПОР". Ближайший из них - "Маршрут года". Заявки на участие принимаются до 2 ноября.





Как отметили в Республиканском союзе туриндустрии, помимо возможности получить награду, участие в конкурсах позволяет сравнить свои проекты с практиками других регионов, получить экспертную оценку, установить деловые контакты и найти партнеров для совместных инициатив. Для небольших городов, музеев и локальных команд это шанс привлечь внимание к туристическому потенциалу своей территории.





Участвовать могут не только крупные компании: интересная экскурсия, региональный фестиваль, музейная коллекция сувениров или успешная маркетинговая кампания тоже могут подать заявки.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентовать свой потенциал и побороться за звание лучших могут белорусские туристические проекты на престижных российских премиях и конкурсах. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском союзе туриндустрии.