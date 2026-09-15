15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники за пять лет пресекли ввоз и оборот на территории страны около 9 т наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщил начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Сергей Парфенов на пресс-конференции "Экономический щит страны: надежная защита и новые рубежи таможенной службы", посвященной 35-летию таможенной службы Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
В том числе в 2025 году пресечена крупнейшая в истории суверенной Беларуси международная поставка на территорию ЕАЭС партии наркотиков и психотропов - около 1,3 т. Сергей Парфенов отметил гибкость трансграничных преступных групп, которые перестраивают логистические цепочки и совершенствуют способы сокрытия товаров, что требует дополнительных мер реагирования.
Особый акцент делается на аналитической составляющей в работе. Значительную помощь оказывают инспекционно-досмотровые комплексы и кинологическая служба. Кроме наркотиков, выявляются попытки ввоза взрывчатых веществ - в 2025 году пресечен ввоз 580 кг особо мощного взрывчатого вещества (ТЭН).
Также меры нацелены на выявление нарушений и защиту внутреннего рынка от контрафакта, серого импорта. С учетом санкционного давления со стороны Европейского союза на Беларусь и Россию меняются логистические потоки поступления товаров на территорию Евразийского экономического союза. Значительная их часть теперь поступает не со стороны ЕС, а со стороны Азии. В борьбе с контрабандой широко используется весь арсенал технических средств, мобильные группы.
Актуальные направления работы - пресечение ввоза и реализации беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей, противодействие уклонению от уплаты таможенных платежей, незаконному перемещению транспортных средств на территорию ЕАЭС и др.-0-
Общество
15 сентября 2026, 17:49
Белорусские таможенники за пять лет пресекли ввоз в страну около 9 тонн наркотиков и психотропов
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