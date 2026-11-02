Белорусские студенты успешно представили свою инициативу в Секретариате ШОС в Пекине 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучающиеся в Китае белорусские студенты представили свою страну на молодежной конференции "Модель ШОС", которая прошла в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на организаторов.



Конференция на тему "ШОС-25: устойчивое экономическое развитие и цифровая трансформация: взгляд молодежи в будущее ШОС" была организована молодежной платформой SCOLAR Network при поддержке Секретариата ШОС. Под председательством пакистанской стороны участники смоделировали заседание Совета глав государств - членов ШОС.



Магистрант китайского Университета международного бизнеса и экономики Иван Сидоренко (глава делегации) и студентка Университета Цинхуа София Фан предложили программу "ИИ ШОС для заводов и полей". По задумке авторов, сегодня на таких крупных площадках, как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и Парк высоких технологий, может быть востребована модель привлечения молодых специалистов из стран ШОС. Например, промышленные компании и аграрные хозяйства публикуют реальные задачи, смешанные команды молодых специалистов из разных стран разрабатывают решения на основе искусственного интеллекта, а затем эти решения испытываются на действующих площадках.



Инициатива белорусской делегации была включена в итоговую декларацию. В документ также вошли инициативы в сфере цифровой торговли, промышленной кооперации, в мониторинге транспортных коридоров и зеленой энергетике, предложенные участниками других государств ШОС.



"Для нас это было не просто моделирование, а полное погружение в процесс. Мы изучали особенности каждой страны, работали в команде и искали взаимовыгодные решения для всех, кто сидел за столом. Когда одно возражение может снять целый абзац, учишься слушать партнеров и находить формулировки, которые устроят всех", - отметили белорусские студенты.



Заместитель генерального секретаря ШОС Сохайл Хан подчеркнул, что "Модель ШОС" - эффективная платформа, позволяющая молодому поколению накапливать практический опыт международных отношений, развивать навыки переговоров и учиться принимать решения на основе консенсуса. При этом особое внимание уделяется вовлечению молодежи в обсуждение многостороннего сотрудничества и формирование повестки дня ШОС.



Он также отметил символическое значение данной встречи в год 25-летия ШОС. Конференция завершилась церемонией вручения сертификатов участникам.-0-