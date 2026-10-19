19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики Беларуси покажут свои знания на заключительном этапе олимпиады Союзного государства в Саранске. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.
Сегодня стартует заключительный этап олимпиады Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность". В интеллектуальных и творческих соревнованиях примут участие 137 старшеклассников (учащихся 10-11-х классов) из Беларуси и России. Нашу страну представят 48 победителей отборочного этапа из всех областей, Минска, а также Лицея им. Ф.Э.Дзержинского БГУ.
В программе олимпиады два обязательных тура: комплексная работа по русскому языку и литературе и написание сочинения, а также конкурс риторического мастерства. Оценит знания и таланты олимпиадников авторитетное жюри, в составе которого - ведущие ученые и педагоги двух стран.
Участников ждет и насыщенная культурная программа. Они познакомятся с историческим прошлым и традициями Мордовии, примут участие в вечерах дружбы. В день открытия состоится гражданско-патриотическая акция с возложением цветов к Вечному огню на Мемориале воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Организаторы мероприятия - Министерство образования Республики Беларусь и Министерство просвещения Российской Федерации.
Олимпиада завершится 24 октября. В 2025 году заключительный этап проходил в Беларуси - его принял Витебск.-0-
Общество
19 октября 2026, 08:56
Белорусские старшеклассники поучаствуют в финале олимпиады Союзного государства в Саранске
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL4×4, зимний пакет и 0,001%. Чем HAVAL отвечает условиям
Главное
Топ-новости
Белорусский стенд представлен в составе павильона ШОС на Международной выставке керамики и фарфора в КНР
С нами интереснее