Белорусские старшеклассники поучаствуют в финале олимпиады Союзного государства в Саранске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики Беларуси покажут свои знания на заключительном этапе олимпиады Союзного государства в Саранске. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.



Сегодня стартует заключительный этап олимпиады Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность". В интеллектуальных и творческих соревнованиях примут участие 137 старшеклассников (учащихся 10-11-х классов) из Беларуси и России. Нашу страну представят 48 победителей отборочного этапа из всех областей, Минска, а также Лицея им. Ф.Э.Дзержинского БГУ.



В программе олимпиады два обязательных тура: комплексная работа по русскому языку и литературе и написание сочинения, а также конкурс риторического мастерства. Оценит знания и таланты олимпиадников авторитетное жюри, в составе которого - ведущие ученые и педагоги двух стран.



Участников ждет и насыщенная культурная программа. Они познакомятся с историческим прошлым и традициями Мордовии, примут участие в вечерах дружбы. В день открытия состоится гражданско-патриотическая акция с возложением цветов к Вечному огню на Мемориале воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны.



Организаторы мероприятия - Министерство образования Республики Беларусь и Министерство просвещения Российской Федерации.



Олимпиада завершится 24 октября. В 2025 году заключительный этап проходил в Беларуси - его принял Витебск.-0-