Белорусские специалисты и волонтеры помогли жителям Алешек на заключительном этапе гуманитарной операции. ВИДЕО

- Автобусная колонна с жителями Алешек выдвинулась из аэропорта Гомеля
- Жители Алешек выехали в Украину через пункт пропуска "Новая Гута"
Горячий чай, помощь врачей и досуг для самых маленьких - в аэропорту Гомеля подготовили все, чтобы окружить людей теплом и заботой. Это то, чего долгое время были лишены жители города, оказавшегося в нескольких километрах от фронта.
Масштабная гуманитарная операция началась и завершилась на белорусской территории. Минск стал ее активным участником, оказав необходимое содействие всем его сторонам. Беларусь проявила себя как один из активных организаторов этого международного процесса и надежный партнер, готовый выполнить все принятые обязательства.
Первостепенной задачей была помощь людям, которые оказались в тяжелейшей ситуации и долгое время жили фактически в условиях боевых действий.
Гуманитарная операция осуществлялась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-
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