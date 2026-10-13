Белорусские спасатели на учении ОДКБ в Таджикистане отработали ликвидацию аварии на железной дороге

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели успешно отработали сложнейшие задачи на учении ОДКБ "Скала-2026" в Таджикистане. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Руководитель белорусской делегации - начальник главного управления аварийно-спасательных службы и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Андрей Метельский отметил, что основной задачей наших специалистов стала разведка мест разрушений. Также белорусские спасатели отработали ликвидацию последствий аварии на железнодорожном транспорте, при которой "разрушилась цистерна с аммиаком". Осложнялась задача наличием условных пострадавших, заблокированных в пассажирском вагоне. Всего во время учения было отработано более 20 сложных эпизодов.



"Практическая отработка совместных механизмов реагирования позволит нам оперативно и эффективно противодействовать актуальным угрозам и вызовам в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Андрей Метельский.



В Таджикистане завершилась практическая часть специального учения спасательных подразделений стран - членов ОДКБ "Скала-2026". Белорусские спасатели участвовали в масштабных маневрах наряду с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.-0-