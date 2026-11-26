26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19-я Белорусская антарктическая экспедиция успешно прибыла на белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя" и приступила к выполнению задач по государственной программе "Наука для экономики и общества" на 2026-2030 годы. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.По прибытии полярники провели расконсервацию объектов станции и обеспечили стабильную спутниковую связь. В торжественной обстановке в честь начала нового этапа исследований и освоения территории были подняты Государственный флаг Беларуси и флаг Национальной академии наук.В ближайшее время экспедиции предстоит масштабная работа по подготовке территории и отдельных площадок станции к приему генерального груза. Планируется, что в начале декабря 2026 года на научно-экспедиционном судне "Академик Федоров" поступят новые объекты, включая современный комплекс дизель-электростанции и установочную платформу для гаражного бокса.Белорусские ученые продолжат проведение комплексных научных исследований, направленных на изучение уникальных природных процессов в Антарктике, а также будут заниматься дальнейшим развитием инфраструктуры белорусской антарктической станции.-0-