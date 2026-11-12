Белорусские полярники отправились в Антарктиду

Участники экспедиции вылетели из Национального аэропорта Минск в Кейптаун, откуда продолжат путь в Антарктиду для работы на Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя".
"В ходе экспедиции белорусские полярники продолжат комплексные научные исследования, охватывающие широкий спектр направлений. В числе приоритетных задач - изучение физики атмосферы, снежного и ледового покрова, мониторинг озонового слоя, проведение биологических наблюдений, а также оценка состояния окружающей среды и природных ресурсов Антарктики", - рассказали в пресс-службе.
Помимо научных исследований, экспедиция направлена на развитие национальной полярной инфраструктуры. Планируется монтаж и оснащение новых объектов станции, совершенствование ее технического обеспечения и выполнение измерений в рамках международных научных программ по изучению полярных регионов Земли.-0-
Фото НАН