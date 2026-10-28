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Белорусские пограничники задержали у границы с Литвой мужчину с самодельным беспилотником

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
28 октября 2026, 09:49

Белорусские пограничники задержали у границы с Литвой мужчину с самодельным беспилотником

Скриншот видео ГПК
Скриншот видео ГПК
Скриншот видео ГПК
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидские пограничники выявили нарушение пограничного режима вблизи белорусско-литовской границы и задержали гражданина Беларуси, в автомобиле которого находился самодельный беспилотник самолетного типа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

Нарушение выявили 26 октября с использованием технических средств охраны границы. В отношении мужчины начат административный процесс за нарушение пограничного режима (ч. 1 ст. 24.19 КоАП) и незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов (ч. 1 ст. 18.38 КоАП). Ему грозит штраф с конфискацией беспилотника.

В Госпогранкомитете напомнили, что согласно указу Президента Беларуси от 25 сентября 2023 года №297 физическим лицам запрещены ввоз, хранение, эксплуатация, оборот и изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. За нарушение предусмотрен штраф до 30 базовых величин с обязательной конфискацией летательного аппарата и комплектующих. При повторном правонарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 300-1 УК.

За нарушение правил использования воздушного пространства или правил использования авиамоделей предусмотрен штраф до 50 базовых величин (ч. 1 ст. 18.35 КоАП). -0-
Теги
беспилотники ГПК Литва
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