Белорусские Мальдивы под Волковыском превратят в масштабный туристический комплекс на 350 га

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитые меловые карьеры под Волковыском превратят в масштабный туристический комплекс. Об этом подробно рассказали в эфире ОНТ , сообщает БЕЛТА.









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Решение о судьбе белорусских Мальдив приняли еще на заседании Всебелорусского народного собрания в прошлом году. Было решено отказаться от тотальной рекультивации, которая обошлась бы в десятки миллионов рублей. Самые живописные локации решили сохранить для туристов. В мае карьеры признали геологическим памятником природы местного значения, что позволило начать здесь хозяйственную деятельность.Сейчас территорию площадью 350 гектаров разбили на секторы. Здесь отвели места под строительство гостиницы, кафе, бань, а также под размещение палаточного городка и глэмпингов. В отдельные зоны выделили места для рыбалки и экстремальных видов спорта, а также канатные дороги, пункты проката лодок и сапбордов. Дополнительно проложат специальные маршруты для велосипедов, квадроциклов и мотоциклов. Все опасные участки оградят.Как отметил председатель Волковысского райисполкома Дмитрий Захарчук, на данном этапе уже проведены общественные обсуждения, территория разделена на земельные участки. "Ждем бизнес, а бизнес отреагировал молниеносно. И на данном этапе мы имеем уже несколько заявок для того, чтобы начинать активную работу в данном направлении. Купаться, несомненно, мы сможем там, несмотря на то, что имеются большие глубины, но рельеф обводненных карьеров позволяет выделить определенные зоны при соблюдении техники безопасности", - сказал он.Вопросы с документами планируют уладить до конца этого месяца, после чего участки предложат предпринимателям. В ближайшее время на объекте пройдут первые субботники по благоустройству, в которых примут участие жители Волковысского района. Они же помогут и со строительством будущих туристических объектов.-0-