Белорусские и индийские ученые подписали новую программу сотрудничества

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую программу сотрудничества подписали представители Национальной академии наук (НАН) Беларуси и Совета научно-промышленных исследований (CSIR) Индии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на НАН.



Документ был подписан во время официального визита белорусской делегации в Индию, который проходит 16-17 ноября под руководством министра иностранных дел Максима Рыженкова. "Программа предусматривает проведение очередного совместного конкурса проектов фундаментальных исследований, а также дальнейшее расширение сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес", - рассказали в НАН.



Под программой поставили подписи заместитель председателя Президиума НАН Алексей Труханов и генеральный директор CSIR, секретарь Департамента научно-промышленных исследований Министерства науки и технологий Индии Наллатамби Калайсельви.



Алексей Труханов также посетил Национальную физическую лабораторию CSIR, где обсудил итоги реализации совместных проектов и ознакомился с ключевыми направлениями работы учреждения. Кроме того, он принял участие в 12-м заседании белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономике, торговле, промышленности, науке, технологиях и культуре, а также в Белорусско-Индийском бизнес-форуме и круглом столе с представителями Конфедерации индийской промышленности.-0-