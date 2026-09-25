Белорусские экотехнологии представлены на международной многоотраслевой выставке в Стамбуле





Экспозиция работает в Стамбульском выставочном центре. Данная выставка - одна из ключевых бизнес-площадок региона. В торжественной церемонии открытия принял участие вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз. Этот масштабный форум объединяет производителей, инвесторов, закупщиков и представителей деловых кругов из десятков стран мира для развития глобального торгового и инвестиционного сотрудничества.





На полях MUSIAD EXPO 2026 широко представлен потенциал Республики Беларусь. В частности, компания ООО "Инпитек ГС" презентовала международному экспертному сообществу концепцию производства высокоэффективных органических удобрений. Предложенные инновационные решения направлены на восстановление плодородия почв, повышение урожайности и внедрение принципов устойчивого, экологически безопасного земледелия.





Стенд белорусского производителя посетила генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле Евгения Борткевич. В рамках встречи с руководством и специалистами предприятия были подробно рассмотрены механизмы продвижения отечественных экотехнологий на турецкий рынок, а также экспортные перспективы их выхода на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки.





Участие белорусских предприятий в выставке MUSIAD EXPO способствует установлению прямых контактов, расширению географии поставок и практической реализации совместных научно-производственных проектов.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские экотехнологии представлены на 20-й международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO 2026, которая по 26 сентября продлится в Стамбуле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Стамбуле.