Белорусские депутаты уточнили сведения о местах захоронений 32 депутатов Верховного Совета БССР первого созыва

На просьбу сделать фотографии памятника в агрогородке Камень откликнулся отдел образования Лепельского района. Благодаря помощи педагогов и школьников не только подтвердилось место увековечивания депутата Евгении Карповны Кищенко, но и определены фамилии еще 22 человек, захороненных рядом и не внесенных в автоматизированную базу данных.-0-

Фото Андрея Синявского Фото Андрея Синявского

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты проверили и уточнили сведения об увековечивании памяти 32 депутатов Верховного Совета БССР первого созыва. О результатах депутатских инициатив по сохранению исторической памяти рассказала член Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Галина Беляева на парламентских чтениях в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА."Шесть месяцев работы в архивах, переписка с родственниками, представителями исполнительной власти Беларуси, России, выезд на место позволили на данный момент проверить, а также уточнить сведения о 32 депутатах", - сказала Галина Беляева.Исследование показало, что 13 из них действительно нашли упокоение в братских или единичных захоронениях.Депутат Александр Козлов в 1938 году был избран депутатом от Калининского избирательного округа Минска. В 1943 году заместитель командира 741-го стрелкового полка 128-й стрелковой дивизии майор Козлов вместе с однополчанами вел ожесточенные бои южнее Ладожского озера. 18 августа 1943 года Александр Иванович принял свой последний бой."По одним документам он был похоронен на дивизионном кладбище города Шлиссельбурга, по другим - на городском. В ходе исследования подтвердилось, что речь идет об одном и том же месте - сегодня это кладбище называют Преображенским. Запрос в Музей истории Шлиссельбурга с просьбой прислать фотографии мемориальных досок братской могилы позволил визуально подтвердить место упокоения нашего коллеги", - сказала депутат.А вот могила депутата Узденского избирательного округа, Героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Васильевича Васильева была уничтожена целенаправленно. В 2021 году надгробный памятник, расположенной в городе Дрогобыч Львовской области Украины, был демонтирован без перезахоронения останков погибшего."Определить место захоронения депутата по Каменскому избирательному округу тоже оказалось не так-то просто. По данным книги "Они были первыми" участник партизанского движения Евгения Карповна Кищенко была расстреляна вместе с мужем Леоном Прохоровичем Кищенко в местечке Камень Лепельского района. Документы Национального архива Беларуси позволили подтвердить эти сведения. Однако, автоматизированная база данных "Книга памяти Республики Беларусь", разработанная под эгидой Министерства обороны и содержащая списки фамилий с братских могил, информацией не располагала. Вот тогда стало понятно, что надо ехать на место", - поделилась Галина Беляева.