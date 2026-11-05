Белорусские депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с КНДР

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Корейской Народно-Демократической Республикой, передает корреспондент БЕЛТА.Договор о дружбе и сотрудничестве между странами подписан в Пхеньяне 26 марта 2026 года в ходе официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он направлен на расширение и укрепление сотрудничества в представляющих взаимный интерес для Беларуси и КНДР сферах (политической, экономической, торговой, культурной и других). Стороны руководствуются общепризнанными принципами и нормами международного права, а также целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций.Как пояснил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета, представляя законопроект, договор заключен в целях придания качественно нового уровня отношений с КНДР, призван сформировать институциональные основы. Это своего рода базовый политический инструмент, который в дальнейшем используется в том числе при разработке дальнейших договоров. Его положения часто используются в преамбулах, он закладывает основу для выстраивания дальнейших межгосударственных отношений.Игорь Секрета напомнил, что договорные основы двустороннего сотрудничества с КНДР были заложены в 1990-е годы. Дипломатические отношения с этой страной установлены в 1992 году. В 1990-е годы были урегулированы отдельные аспекты торгово-экономического сотрудничества. В 2000-е годы были подписаны профильные базовые соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, а также о безвизовых поездках владельцев дипломатических и служебных паспортов.В ходе визита в марте 2026 года помимо этого договора был заключен ряд иных международно-правовых документов по конкретным направлениям взаимодействия. По своей природе ратифицируемый договор имеет приоритетную силу над остальными договорами.По информации парламентариев, в соответствии со статьей 5 договора должна быть налажена регулярная работа совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами двух стран как планирующего и координирующего механизма взаимодействия.Согласно статьям 7 и 9 стороны должны способствовать контактам между органами законодательной, исполнительной и судебной властей, регионами, общественными организациями, а также обмену опытом в сфере принятия и применения законов.Статья 11 предусматривает активизацию сотрудничества по заключению и последующей реализации отраслевых соглашений.Договор заключается сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.-0-