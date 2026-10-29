Белорусская сторона участвует в гуманитарной операции в Алешках 

Беларусь активно участвует в этом большом международном процессе, стала первой отправной точкой и уже приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям.
На белорусскую территорию уже прибыли представители российской и украинской сторон, которые принимают участие в гуманитарной операции. Минск оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом данных процессов.
- В аэропорт Гомеля прибыла российская делегация, которая принимает участие в гуманитарной операции в Алешках
Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.
Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.-0-
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Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика