Белорусская нефть. Истории покорителей недр, которые начинали летопись отечественной буровой школы

Историческим для отрасли стал приказ "О мерах по развитию нефтедобывающей промышленности в Белорусской ССР", который в 1966 году подписал руководитель профильного министерства СССР Валентин Шашин. С этого во многом и началась летопись целой отрасли, которая сейчас насчитывает шесть десятилетий. Приказом среди прочего было предусмотрено создание объединения "Белоруснефть" в Гомеле, а также треста буровых работ.Тогда в этот еще до конца не изведанный уголок устремились специалисты из Татарстана, Башкортостана, Урала, Азербайджана, Украины, Сахалина и других регионов Советского Союза. У каждого из них был опыт своей производственной школы. Однако белорусские недра оказались задачей со многими неизвестными. Технологии, которые позволяли добиваться успехов за тысячи километров, здесь не всегда давали результат. Порой даже мастерам своего дела приходилось учиться заново решать непростые уравнения.Белорусская буровая школа формировалась постепенно, шаг за шагом, и вместе с тем это были стремительные действия и решения. Первопроходцы - люди особого склада, они обладали инженерной смелостью, особенно в условиях, когда порой не хватало даже оборудования. Оставались и кадровые вопросы. Иногда случались аварии, не обходилось без осложнений, но эти обстоятельства заставляли искать новые решения. В "Белоруснефти" сегодня говорят, что компании уже тогда серьезно повезло, ведь буровой блок возглавили блестящие специалисты, знания, опыт и решительность которых стали для компании своего рода путеводной звездой.Одним из первых пришел в только созданное объединение Александр Мнацаканов, который внес весомый вклад в организацию работ по ключевому для производства направлению - бурению. Он вместе с единомышленниками и последователями, такими как Геннадий Зазеркин, Владимир Чернозубов, Исаак Арнапольский, Петр Жеглов, сделали фундаментальное: из калейдоскопа буровых школ, умений и характеров создали белорусскую кадровую формацию профессионалов-буровиков. Труд титанический. К слову, и слава о первопроходчиках белорусских недр получила всесоюзный резонанс.Тогда о них едва ли не слагали легенды, ведь считалось, что те, кто сумел покорить сложный характер Припятского прогиба, бурил и устанавливал на этой территории производственные рекорды, могли успешно работать в любой точке земного шара. Таковых было немало: профессиональная судьба командировала буровиков даже на Север.В то время был заложен фундамент, на котором буровой блок "Белоруснефти" уверенно базируется и динамично развивается и сегодня.Почти 20 лет возглавлял буровой блок "Белоруснефти" Александр Мнацаканов. Он приехал в Беларусь весной 1966 года и руководил подразделением по 1983 год.Тогда буровой корпус только-только начинал формироваться."Проблем было немало. Это слабая производственная база и отсутствие кадров, нехватка оборудования на первых порах. Были острыми и жилищные вопросы. При всем этом здесь было очень сложно бурить. Да, в коллективе много опытных специалистов, которые отлично знали, как работать в своих регионах, откуда они прибыли, но не в БССР. Местную геологию здесь постигали все практически с нуля. Набивали шишки, учились на своих ошибках, но методично двигались вперед", - делился воспоминаниями Александр Мнацаканов, отмечая беззаветную преданность людей общему делу, тот крепчайший командный дух. Навсегда в нем - гордость за предприятие и стремление как можно лучше сделать свою работу.Николай Ушак в 1966 году начинал работать помощником бурильщика в Светлогорском управлении буровых работ, спустя годы с приятным удивлением сравнивал условия труда 60-летней давности и современные. "Сегодня бурильщик управляет многотонным станком с помощью джойстика, сидя в удобном кресле. Это по меркам тех 60-х - фантастика, не меньше. Нам такое и не снилось тогда", - рассказывал он.Мужчина был определен на 81-ю Речицкую скважину в бригаду Георгия Михайлова. С коллективом поладили. Затем в его биографии - армия. "После я оказался в бригаде знаменитого Вячеслава Колесникова, разбуривавшей тогда Осташковичскую площадь. Было тяжело, но интересно. Раньше не было ни дорог к буровым, ни условий на них. Однажды обсадную трубу тащили двумя тракторами. Не говоря уже про бытовые условия. Сейчас - комфорт: у вахтовиков и вагончики отличные, и столовая с баней есть", - сравнивает Николай Ушак.Ветеран СУБР Сергей Симоненко после армии трудился на нефтеперерабатывающем заводе в Перми. Когда услышал, что на родине приступили к добыче черного золота, решил вернуться и влиться в ряды нефтяников. Он тоже отмечает разницу в инфраструктуре. "В апреле 1967 года устроился слесарем по ремонту и обслуживанию противовыбросового оборудования. Тогда, на берегу Березины, где была база, стоял дощатый сарайчик. В нем и хранилось наше оборудование. Его ремонт и опрессовку выполняли тут же, прямо на земле, подложив лист железа. Руководили нами такие же слесари, как и мы, только из Татарстана, знавшие особенности буровой техники и имевшие опыт в ее обслуживании", - рассказал он.После института в 1971 году молодым специалистом попал к буровому мастеру Ивану Белику Валерий Водопьянов, который позже возглавлял СУБР с 2003 по 2008 год.Годы работы в нефтяной отрасли стали и для него временем профессионального роста, открытий, экспериментов и достижений. Особо запомнилось бурение скважины №93 на Осташковичской площади. "Я тогда работал начальником буровой. Здесь получился уникальный ствол, он как бы выписывал под землей восьмерку. (Такой конфигурации. - Прим. БЕЛТА) удивлялись даже самые опытные буровики. У геофизиков отказывали приборы из-за разнополярности. На скважине было много аварий со сломом инструмента. Сколько всего тогда перепробовали… Эффективно закончить удалось, когда применили специально разработанный инструмент. Участие в решении проблемы принимал сам Александр Мнацаканов. И скважина заработала фонтаном. Это не забывается, после таких профилей уже все по плечу", - уверен Валерий Водопьянов.Лауреат Государственной премии СССР Николай Самончик указывает на принципиальный подход буровиков того времени, а также свойственный периоду дух соревнования. Все это умножалось на внутренние моральные установки. "Сработать хуже, чем вчера, - стыд. Спровоцировать аварию - стыд. Не помочь товарищу - стыд. А быть лидером в небольшом коллективе гораздо труднее, особенно в буровой бригаде, потому что ты на виду у всех. Поэтому на первом месте у бурового мастера должна стоять человечность, а потом профессионализм. Это самое главное для руководителя как в эпоху соцсоревнования, так и при переходе к рыночным отношениям", - акцентировал он.На масштабном торжественном мероприятии в Речице в честь профессионального праздника генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов с уважением назвал имена заслуженных ветеранов отрасли. "60-летие "Белоруснефти" - значимое для всех нас событие этого года. Этот вечер объединил нефтяников нескольких поколений. Незримая связь всегда присутствует между нами, она делает нас сильнее", - подчеркнул он.Чтобы ответить на вопрос, в чем сила и феномен "Белоруснефти", необходимо вернуться к страницам истории предприятия. "Ресурсная база, геологические запасы, добыча нефти, строительство скважин, предположение о высоких запасах нефти в пределах Припятского прогиба - это то, с чего мы начинали. Из разных уголков Советского Союза прибыли лучшие нефтяники страны, которая в те годы считалась ведущей нефтяной державой. К сожалению, тот прогноз не подтвердился, но для "Белоруснефти" это было все равно знаковое событие. Благодаря этому приехали люди, которые связали свою жизнь с тогда еще Советской Беларусью. Очень важно, что эти люди стали бороться за результат, за трудовые победы, стали рождаться лучшие трудовые бригады СССР. Это определило и еще один курс, когда в советское время необходимо было осваивать богатства Западной Сибири. Именно белорусские люди отправились работать в этот суровый край. И они не растерялись, а показали результаты. Республика Беларусь стала известна на всем постсоветском пространстве", - указал руководитель.Александр Ляхов подчеркнул значимость того периода и для развития сегодняшнего коллектива: "Те традиции, та технологичность, тот характер и кадровый потенциал содействовали развитию и продвижению. Сегодня наш коллектив работает от скважины до автозаправочного комплекса, и это высокое доверие государства и доверие Президента. Надеюсь, что мы его оправдываем". Он пожелал нефтяникам и их семьям крепкого здоровья и благополучия. В эти дни создаются уже новые страницы летописи отрасли с прицелом в будущее.Фото предоставлены компанией "Белоруснефть",БЕЛТА.-0-