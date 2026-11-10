Белорусская молодежь высказала солидарность с кубинским народом

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме дружбы Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами прошло общественное мероприятие в знак солидарности с народом Кубы, сообщает БЕЛТА.
Молодежный совет при Палате представителей пригласил представителей молодежных общественных объединений проявить солидарность с кубинским народом, оказавшимся в сложной ситуации, вызванной фактической блокадой этой страны.
По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Кубы в Беларуси Сантьяго Переса Бенитеса, мероприятие очень символично. "Молодежные организации будут помогать в сборе лекарств для Кубы. Это знак солидарности с кубинцами, которые сейчас под очень сильным давлением со стороны США. Энергетическая блокада имеет очень сильные гуманитарные последствия, в том числе для детей, для здравоохранения", - сказал он.
Тот факт, что белорусская молодежь проявила солидарность с Кубой, говорит о многом: о духе, патриотизме, интернационализме белорусов.
Член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич пояснил, что инициатива Молодежного совета привлекла представителей БРСМ, Белорусского комитета молодежных организаций, Лиги коммунистической молодежи, членов Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.
"Солидарность с кубинским народом в сложное для страны время - это проявление нашей политики добрососедства, дружбы, мира, чем мы действительно славимся, - сказал Сергей Клишевич. - Конечно, мы помним вклад кубинского народа, помощь в сложные времена, в частности оздоровление детей, которые пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС. Их вывозили целыми самолетами на оздоровление. Мы не забываем, что сделал для нас кубинский народ и кубинское руководство, лично Фидель Кастро".
Депутат добавил, что белорусская молодежь солидарна с Кубой в сложное для этой страны время. И речь не только про сбор необходимых медикаментов. В целом - это проявление поддержки, помощи, дружеских отношений, которые выстраивались между странами годами.-0-
Общество
10 ноября 2026, 20:55
Белорусская молодежь высказала солидарность с кубинским народом
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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