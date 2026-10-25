"> Белорусская красавица вошла в топ-5 конкурса "Миссис Вселенная"

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница титула "Леди Беларусь - 2025" и многодетная мама Маргарита Маскялиене стала четвертой вице-миссис на 49-м международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная". Об этом БЕЛТА сообщили в Национальной школе красоты.





Маргарита Маскялиене завоевала еще два престижных титула: Mrs Universe Beauty и Mrs Universe Sport. "Это не просто титулы, а три короны, по одной от каждого звания. Вхождение в топ-25 и заслуженное место в топ-5 - результат огромного труда, силы духа, красоты и харизмы", - подчеркнули в Национальной школе красоты.

Белоруска отметила, что успех стал результатом упорной работы на протяжении года подготовки. "Впечатления невероятные. Мы прожили отдельную маленькую жизнь. Все девушки были красивыми, образованными и интеллигентными. Мне удалось найти общий язык со всеми участницами. Каждый день был расписан с раннего утра: программа начиналась в шесть, а вставать приходилось в четыре-пять, чтобы успеть привести себя в порядок. В сутки я спала не больше полутора часов", - рассказала Маргарита. Белоруска отметила, что успех стал результатом упорной работы на протяжении года подготовки. "Впечатления невероятные. Мы прожили отдельную маленькую жизнь. Все девушки были красивыми, образованными и интеллигентными. Мне удалось найти общий язык со всеми участницами. Каждый день был расписан с раннего утра: программа начиналась в шесть, а вставать приходилось в четыре-пять, чтобы успеть привести себя в порядок. В сутки я спала не больше полутора часов", - рассказала Маргарита.





По ее словам, сохранить самообладание помогли внутренняя собранность, духовная гармония и спокойствие. На конкурсе она старалась оставаться собой - искренней, открытой и дружелюбной.





Финал международного конкурса состоял из двух этапов: участницы представляли национальные костюмы, а затем вечерние платья. Для выхода в национальном костюме Маргарите Маскялиене сшили белый костюм из натурального шелка с бордовой вышивкой и имитацией слуцкого пояса. Вечерний наряд в красно-золотой гамме создали по эскизам самой конкурсантки. Платье украсили тысячами страз, дополнили массивными украшениями и короной. Его вес составляет около 15 кг.

"Финал был просто грандиозным. Все отметили невероятную изысканность моего вечернего платья: оно произвело большое впечатление на жюри, зрителей и самих участниц. Ежедневный образ с аксессуарами я меняла по два-три раза. Моя подготовка была признана и оценена по достоинству", - дополнила Маргарита Маскялиене. "Финал был просто грандиозным. Все отметили невероятную изысканность моего вечернего платья: оно произвело большое впечатление на жюри, зрителей и самих участниц. Ежедневный образ с аксессуарами я меняла по два-три раза. Моя подготовка была признана и оценена по достоинству", - дополнила Маргарита Маскялиене.



Престижный конкурс красоты проходил в Коломбо (Шри-Ланка) и собрал более 120 участниц со всего мира. Победительницей "Миссис Вселенная - 2026" стала представительница Монако Исидора Ранкович.-0-





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