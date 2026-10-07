Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт

Процессинговое программное обеспечение - это, по сути, "мозг" всей системы банковских карточек. Когда вы рассчитываетесь картой в магазине, снимаете наличные в банкомате или переводите деньги через мобильное приложение, именно оно позволяет провести проверку банковского счета - достаточно ли денег на счете, активна ли карта - и проводит операцию. Без него современная банковская карта - просто пластик.
Новый программный комплекс обеспечивает полный цикл работы с банковскими картами:
- Эмиссия карт - выпуск новых карт, их активация и управление;
- Эквайринг - прием платежей в магазинах и интернете;
- Клиринг - расчеты между банками по операциям;
- Управление банкоматами - процессы снятия и внесения наличных.
Программный продукт соответствует следующим требованиям:
- Безопасность - соответствие международному стандарту PCI DSS, предусматривающему комплекс мер по защите данных держателей карт;
- Интеграция - возможность подключения к другим банковским системам через API;
- Обеспечение требований платежных систем (в первую очередь - Белкарт и "Мир").
До появления LProc белорусские банки преимущественно использовали импортное программное обеспечение для процессинга карт. Это создавало целый ряд серьезных вопросов.
Во-первых, технологическая зависимость. Банки зависели от иностранных поставщиков, что в условиях санкций и геополитической нестабильности создает риски для финансовой системы страны.
Во-вторых, высокие расходы. Лицензии на зарубежное ПО и его обслуживание обходятся банкам в значительные суммы в валюте, которые теперь могут остаться в белорусской экономике.
В-третьих, гибкость развития. Белорусские разработчики быстро адаптируют систему под пользовательские запросы и новые требования законодательства.
Процессинговое ПО LProc от компании ЛВО внедрялось поэтапно, начиная с 2023 года, и доказало свою эффективность в полном объеме в 2026 году - система установлена и работает в ОАО "Белинвестбанк", одном из крупнейших банков страны (более миллиона платежных карточек, 13,4 тыс. терминалов, 490 банкоматов и более полутора миллионов авторизационных запросов в сутки). Это подтверждает надежность решения и возможность использования в реальных условиях Республики Беларусь, с высокими нагрузками и строгими требованиями к безопасности, предъявляемыми банковской системой нашей страны.
Сейчас LProc доступен для других белорусских банков и может быть адаптирован под специфические потребности любой финансовой организации с обеспечением технической поддержки на всех этапах внедрения.
ЛВО - один из ведущих IT-резидентов Парка высоких технологий с многолетним опытом создания высоконагруженных транзакционных систем как для финансового сектора, так и для государственных структур. За годы работы компания успешно реализовала более 200 проектов для экономики Республики Беларусь.
Многие хорошо знакомы с продуктом компании ЛВО - популярным сервисом Оплати электронной платежной системы ОАО "Белинвестбанк", который помогает повышать долю безналичных платежей и делать жизнь более комфортной: пользователям сервиса удобно оплачивать проезд в общественном транспорте, совершать повседневные покупки в магазинах и интернете, заправляться на АЗС, бронировать парковку в аэропорту. Именно этот успешный опыт интеграции сервисных систем с финансовыми транзакциями был положен профессиональной командой в основу разработки собственного процессингового обеспечения - первого отечественного и единственного в Республике Беларусь по состоянию на 2026 год. К слову, существует не более пяти аналогов в Российской Федерации и несколько десятков во всем мире.
Разработка LProc реализована с учетом политики, проводимой Национальным банком Республики Беларусь в области информационной безопасности, и в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2024 г. № 1074 "О Концепции обеспечения суверенитета Республики Беларусь в сфере цифрового развития до 2030 года". Это еще одно подтверждение высокого уровня белорусских IT-специалистов и способности Парка высоких технологий создавать сложные технологические решения мирового класса, ведь появление собственного процессингового ПО укрепляет технологическую независимость финансового сектора Республики Беларусь и создает основу для дальнейшего развития цифровых банковских услуг.