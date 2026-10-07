Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт

Новый программный комплекс обеспечивает полный цикл работы с банковскими картами:





Резидент Парка высоких технологий компания ЛВО разработала первое белорусское ПО для процессинга банковских картс использованием технологически и финансово независимых открытых платформ.Процессинговое программное обеспечение - это, по сути, "мозг" всей системы банковских карточек. Когда вы рассчитываетесь картой в магазине, снимаете наличные в банкомате или переводите деньги через мобильное приложение, именно оно позволяет провести проверку банковского счета - достаточно ли денег на счете, активна ли карта - и проводит операцию. Без него современная банковская карта - просто пластик.- Эмиссия карт - выпуск новых карт, их активация и управление;- Эквайринг - прием платежей в магазинах и интернете;- Клиринг - расчеты между банками по операциям;- Управление банкоматами - процессы снятия и внесения наличных.Программный продукт соответствует следующим- Безопасность - соответствие международному стандарту PCI DSS, предусматривающему комплекс мер по защите данных держателей карт;- Интеграция - возможность подключения к другим банковским системам через API;- Обеспечение требований платежных систем (в первую очередь - Белкарт и "Мир").До появлениябелорусские банки преимущественно использовали импортное программное обеспечение для процессинга карт. Это создавало целый ряд серьезных вопросов.Во-первых, технологическая зависимость. Банки зависели от иностранных поставщиков, что в условиях санкций и геополитической нестабильности создает риски для финансовой системы страны.Во-вторых, высокие расходы. Лицензии на зарубежное ПО и его обслуживание обходятся банкам в значительные суммы в валюте, которые теперь могут остаться в белорусской экономике.В-третьих, гибкость развития. Белорусские разработчики быстро адаптируют систему под пользовательские запросы и новые требования законодательства.Процессинговое ПОот компании ЛВО внедрялось поэтапно, начиная, и доказало свою эффективность в полном объеме- система установлена и работает в ОАО "Белинвестбанк", одном из крупнейших банков страны (более миллиона платежных карточек, 13,4 тыс. терминалов, 490 банкоматов и более полутора миллионов авторизационных запросов в сутки). Это подтверждает надежность решения и возможность использования в реальных условиях Республики Беларусь, с высокими нагрузками и строгими требованиями к безопасности, предъявляемыми банковской системой нашей страны.Сейчасдоступен для других белорусских банков и может быть адаптирован под специфические потребности любой финансовой организации с обеспечением технической поддержки на всех этапах внедрения.- один из ведущих IT-резидентов Парка высоких технологий с многолетним опытом создания высоконагруженных транзакционных систем как для финансового сектора, так и для государственных структур. За годы работы компания успешно реализовала более 200 проектов для экономики Республики Беларусь.Многие хорошо знакомы с продуктом компании ЛВО - популярным сервисомэлектронной платежной системы ОАО "Белинвестбанк", который помогает повышать долю безналичных платежей и делать жизнь более комфортной: пользователям сервиса удобно оплачивать проезд в общественном транспорте, совершать повседневные покупки в магазинах и интернете, заправляться на АЗС, бронировать парковку в аэропорту. Именно этот успешный опыт интеграции сервисных систем с финансовыми транзакциями был положен профессиональной командой в основу разработки собственного процессингового обеспечения - первого отечественного и единственного в Республике Беларусь по состоянию на 2026 год. К слову, существует не более пяти аналогов в Российской Федерации и несколько десятков во всем мире.Разработкареализована с учетом политики, проводимой Национальным банком Республики Беларусь в области информационной безопасности, и в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2024 г. № 1074 "О Концепции обеспечения суверенитета Республики Беларусь в сфере цифрового развития до 2030 года". Это еще одно подтверждение высокого уровня белорусских IT-специалистов и способности Парка высоких технологий создавать сложные технологические решения мирового класса, ведь появление собственного процессингового ПО укрепляет технологическую независимость финансового сектора Республики Беларусь и создает основу для дальнейшего развития цифровых банковских услуг.

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