12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотография финалиста республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды - 2026" Александра Гергерта вошла в топ-100 мирового конкурса фотографии в Париже. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи.
Конкурс фото проходит во время мировой выставки фотографии, существующей с 1996 года. В этом году на конкурс было подано более 6 млн фоторабот из 170 стран. В финал вышли 100 работ участников из 24 стран мира.
Впервые в истории конкурса работа участника из Беларуси попала в сотню финалистов. Автор снимка "Занавес не опущен" Александр Гергерт представляет Центр творчества детей и молодежи Борисовского района. Фотопроект Александра посвящен Году белорусской женщины в Беларуси и был представлен на республиканской выставке "Женщина. Эпоха. Героиня".
В центре истории - 86-летняя модель, чей образ раскрывает красоту, достоинство и внутреннюю силу женщины в зрелом возрасте.
"Для меня огромная честь стать частью конкурса, который в этом году празднует свое 10-летие. Выражаю большую признательность членам жюри за высокую оценку моего творчества, организаторам конкурса и всей команде белорусского офиса компании за поддержку и сопровождение на всех этапах. "Мельнице Моды" особое спасибо за предоставленные связи и возможность заявить о себе на мировой арене", - поделился своими впечатлениями участник конкурса.-0-
Общество
12 ноября 2026, 14:41
Белорусская фотография впервые вошла в топ-100 работ престижного международного фотоконкурса
Фото Национального центра дополнительного образования детей и молодежи
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