18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация под руководством первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Стасюкевича принимает участие в 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Анталье (Турция). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минприроды.
Масштабное международное мероприятие объединяет лидеров, экспертов и официальных представителей государств для обсуждения актуальных вопросов климатической повестки и практической реализации глобальных экологических целей.
Программой визита белорусской делегации предусмотрены также двусторонние встречи со странами-партнерами. Так, на встрече с заместителем министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатмой Варанк стороны обсудили развитие сотрудничества в природоохранной сфере, необходимость консолидации усилий всех стран для решения вопросов изменения климата. Основной фокус внимания был смещен на решение задач в практической плоскости.
В частности, Беларуси предложено поддержать инициированную на саммите турецкой стороной инициативу "35 на 35", предусматривающую увеличение доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году. Также стороны отметили недопустимость политизации природоохранной повестки.
Общество
18 ноября 2026, 13:31
Белорусская делегация принимает участие в сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
Фото Минприроды
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Белорусская делегация принимает участие в сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
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