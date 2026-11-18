18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация под руководством первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексея Стасюкевича принимает участие в 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит в Анталье (Турция). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минприроды.



Масштабное международное мероприятие объединяет лидеров, экспертов и официальных представителей государств для обсуждения актуальных вопросов климатической повестки и практической реализации глобальных экологических целей.



Программой визита белорусской делегации предусмотрены также двусторонние встречи со странами-партнерами. Так, на встрече с заместителем министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатмой Варанк стороны обсудили развитие сотрудничества в природоохранной сфере, необходимость консолидации усилий всех стран для решения вопросов изменения климата. Основной фокус внимания был смещен на решение задач в практической плоскости.



В частности, Беларуси предложено поддержать инициированную на саммите турецкой стороной инициативу "35 на 35", предусматривающую увеличение доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении до 35% к 2035 году. Также стороны отметили недопустимость политизации природоохранной повестки.