Белорусская делегация изучает опыт работы МЧС Азербайджана

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским посетила Службу спасения особого риска МЧС Азербайджана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.



Белорусская делегация ознакомилась с техническим оснащением службы, образцами спасательной техники и оборудования, находящимися на вооружении азербайджанских коллег. Подразделение является ключевым органом, обеспечивающим оперативное реагирование на самые сложные вызовы и чрезвычайные ситуации. В спектр задач службы входит: организация и проведение сложнейших поисковых и аварийно-спасательных операций особого риска, оказание первой и неотложной медицинской помощи пострадавшим в зоне ЧС, защита и охрана объектов стратегического значения от природных, техногенных и террористических угроз, охрана и сопровождение гуманитарных грузов.



Стороны обменялись опытом в ликвидации последствий масштабных происшествий, внедрения современных технологий в практику чрезвычайных ведомств.



Белорусские спасатели также изучили материально-техническую базу, оперативно-тактические возможности сил и средств коллег, условия несения службы для личного состава. Были представлены образцы специальной техники, аварийно-спасательного оборудования и экипировки, находящиеся на вооружении. Обсуждались технологии тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях и на объектах с массовым пребыванием, вопросы профильной подготовки специалистов.



Кроме этого, делегация ознакомилась с экспозицией созданного на базе части музея, который стал центром достижений движения юных спасателей.



Вадим Синявский встретился с послом Беларуси в Азербайджане Дмитрием Пиневичем. Министр подчеркнул широкий спектр двустороннего взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - от обмена опытом борьбы с пожарами, крупными техногенными и природными катастрофами, подготовки кадров и материально-технического обеспечения до взаимодействия по линии движения юных спасателей и формирования культуры безопасности жизнедеятельности.



Делегация посетила и одну из знаковых достопримечательностей столицы - площадь Государственного флага. Представители спасательного ведомства ознакомились с музейной экспозицией, посвященной истории государственных символов Азербайджана разных эпох, восстановлению независимости страны и ее современным достижениям.-0-