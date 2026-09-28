Белорусская академия авиации планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в подготовке специалистов

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная академия авиации (БГАА) планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в подготовке специалистов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза по итогам визита делегации дипломатической миссии Республики Узбекистан во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Нуриддином Мамажоновым.



Делегация ознакомилась с выставкой материально-технической базы, достижениями БГАА в области науки, спорта, культурно-досуговой деятельности. Ключевым этапом стали переговоры с ректором академии Игорем Яцкевичем. К диалогу в онлайн-режиме присоединился декан факультета международных образовательных программ Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТУ) Алимжон Рискулов.



"Стороны отметили положительную динамику двустороннего партнерства, подчеркнув успешность реализации совместных образовательных программ с ТГТУ. Сегодня в БГАА проходят подготовку 26 граждан Узбекистана, 22 из которых обучаются по совместной образовательной программе. Участники встречи обсудили перспективы расширения сотрудничества, включая запуск новых проектов, а также вопросы дальнейшего обеспечения потребностей авиационной отрасли Узбекистана в высококвалифицированных специалистах. Были намечены новые масштабные и конкурентоспособные планы развития взаимодействия", - рассказали в пресс-службе.



Завершился визит встречей посла с курсантами из Узбекистана, проходящими обучение в академии.-0-