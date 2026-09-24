СК: выявлены факты вербовки белорусов для совершения терактов на объектах инфраструктуры 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные склоняют граждан к совершению актов терроризма на объектах инфраструктуры. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете (СК).



Как рассказали в ведомстве, правоохранительные органы Беларуси фиксируют случаи, когда к гражданам нашей страны в мессенджерах обращаются неизвестные и под различными предлогами склоняют к совершению особо тяжких преступлений. В частности, поступают предложения о совершении актов терроризма на железной дороге и иных объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение.



Кураторы подыскивают исполнителей в чатах мессенджеров и соцсетях различной направленности. Изначально они вступают в диалог, формируют доверительные отношения, находят слабые места, через которые можно оказать психологическое воздействие на человека, а после предлагают реализацию преступного умысла. Одним из примеров стала попытка сделать исполнителем теракта 18-летнего парня. В мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, который предложил "легкую подработку", которая заключалась в поджоге релейных шкафов. Злоумышленники не скрывают, что целью такой акции на территории Беларуси является нарушение международной логистики с Россией, а также создание условий для катастрофы на железной дороге. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы.



СК располагает и сведениями об иных неоднократных попытках вербовки белорусов. В ведомстве напомнили, что такие деяния квалифицируются по ст.289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса, а санкция статьи предусматривает исключительную меру наказания.



Правоохранительные органы постоянно проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по выявлению деструктивной и террористической деятельности на территории нашей страны. "Любые радикальные ячейки будут установлены еще на стадии формирования, а террористическая деятельность пресечена на стадии приготовления. Также напоминаем, что при пресечении совершения особо тяжких преступлений, сотрудники силовых ведомств могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие", - отметили в СК.-0-