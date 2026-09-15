Белгидромет: в ближайшие дни погода будет благоприятна для уборочных работ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие дни погода будет благоприятна для проведения уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."Формирование урожая поздних сельскохозяйственных культур на завершающем этапе на большей территории Беларуси проходит при хорошей и удовлетворительной влагообеспеченности. Местами в южной части республики из-за сохраняющегося недобора осадков влагозапасы в почве остаются низкие - в полуметровом горизонте содержится не более 10-25 мм продуктивной влаги, в пахотном слое - менее 10 мм", - рассказали в Белгидромете.На площадях с почвенной засухой прирост корнеплодов, в частности сахарной свеклы, уменьшился. При этом агрометеорологические условия способствуют накоплению сахаров в корнеплодах.-0-