21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"По состоянию на 21 сентября на реках страны наблюдается в основном спад (до 11 см за сутки) уровней воды и ровный их ход. Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-7 см отмечается на Вилии, Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Немане у Мостов, Днепре у Жлобина, Березине у Бобруйска, некоторых их притоках, а также на Припяти у Пинска и большинстве ее притоков. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у деревни Черничи и Мозыря", - рассказали в Белгидромете.
Температура воды в реках составляет от плюс 12 до плюс 18 градусов, в других водоемах - от 15 до 18 градусов выше нуля.
По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, температура воды будет понижаться.
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Общество
21 сентября 2026, 12:03
Белгидромет прогнозирует рост уровня воды в реках в ближайшие дни
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