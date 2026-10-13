Белгидромет и МАГАТЭ договорились об укреплении сотрудничества в радиационной безопасности

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды и МАГАТЭ наметили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере радиационной безопасности 12-13 октября во время визита экспертной миссии Международного агентства по атомной энергии в Минск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.



Как отметили в Белгидромете, целью визита стало обсуждение реализации проектов МАГАТЭ BYE9028 и BYE9030, а также оценка технических и аналитических возможностей Беларуси в области радиационного мониторинга окружающей среды. В состав миссии вошли руководитель лаборатории радиохимии наземной среды МАГАТЭ Джонатан Бернетт и радиоэколог этой лаборатории Александр Улановский.



В первый день визита в Белгидромете состоялась вводная встреча с участием представителей Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства иностранных дел и Госатомнадзора. Белгидромет представляли его руководитель Сергей Хильман, заместитель Михаил Коваленко, начальник службы радиационного мониторинга Олег Дюбайло и другие сотрудники.



"В течение 40 лет Беларусь реализует мероприятия, направленные на минимизацию последствий радиационной аварии на Чернобыльской АЭС. Наша страна как никто понимает масштаб экологических, экономических и социальных последствий, которые несут за собой инциденты радиационного характера. В соответствии с законом "О радиационной безопасности" радиационный мониторинг как система длительных регулярных наблюдений, оценки и прогноза радиационной обстановки является ключевым элементом обеспечения радиационной безопасности нашей страны", - отметил в своей приветственной речи начальник Белгидромета.



По национальной системе мониторинга окружающей среды радиационный мониторинг проводится Белгидрометом на 120 пунктах наблюдений. Уделяется особое внимание качеству и точности данных о содержании радионуклидов в атмосферном воздухе, почве, поверхностных и подземных водах.



Руководитель Белгидромета поблагодарил миссию МАГАТЭ за поддержку. Он подчеркнул, что участие в проекте международной технической помощи МАГАТЭ BYE9028 "Совершенствование национальной инфраструктуры радиационного мониторинга и системы аварийного реагирования" дает возможность не только для обновления приборного парка лабораторий, осуществляющих проведение радиационного мониторинга и контроля в Беларуси, но и для повышения квалификации специалистов Белгидромета на технических семинарах МАГАТЭ.



Представители белорусской стороны отметили ключевую роль МАГАТЭ в обеспечении радиационной безопасности и содействии мирному использованию атомной энергии. После встречи представители МАГАТЭ посетили метеорологическую станцию "Минск" и ознакомились с работой пункта радиационного мониторинга.



Во второй день визита эксперты вместе с сотрудниками Белгидромета обсудили ход реализации проекта BYE9028, посетили лаборатории и оценили их технические возможности. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в области радиационного мониторинга и повышения готовности к реагированию на радиационные аварии.-0-