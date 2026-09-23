23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белэнерго" выполнило капремонт линий электропередачи протяженностью 13,6 тыс. км. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин, передает корреспондент БЕЛТА.



В 2026 году запланирован капитальный ремонт 27 энергетических котлов, 16 турбин, девяти водогрейных и 10 паровых котлов. "Уже отремонтировано 36 единиц оборудования, еще 21 единица находится на капремонте. Кроме того, запланирован ремонт 24 дымовых труб, 18 градирен и 20 газоходов. Работы по этим направлениям продолжаются", - сказал Михаил Шевалдин.



Что касается электротехнического оборудования, в 2026 году предусмотрен капитальный ремонт 12 генераторов, двух силовых трансформаторов и семи высоковольтных выключателей. Также запланирован комплексный ремонт 161 подстанции напряжением 35-110 кВ. На данный момент завершен ремонт 63 единиц оборудования, 114 находятся в работе.



Капитальный ремонт линий электропередачи всех классов напряжения выполнен на протяжении свыше 13,6 тыс. км, или более чем на 63% от годового плана. "Заменяются опоры и провода на линиях напряжением 0,4-10 кВ, ремонтируются распределительные, трансформаторные и комплектные трансформаторные подстанции. Также проводится замена грозозащитного троса на линиях напряжением 35 кВ и выше. В целом эти работы выполнены более чем на 70% от запланированных объемов на год", - добавил первый заместитель гендиректора.



В организациях ГПО "Белэнерго" проведена расчистка просек линий электропередачи напряжением 10-750 кВ на площади более 13,6 тыс. га (около 80% годового плана). Совместно с лесхозами приведены в порядок полосы леса, прилегающие к просекам, на протяжении более 1240 км. В областных и районных городах, а также в Минске заменено более 122 км кабельных линий напряжением 6-10 кВ (50% от плана). Кроме того, заменено более 215 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (86% от плана). Также завершается работа по созданию запасов топочного мазута - эксплуатационные запасы составляют около 254 тыс. т.



Организации ГПО "Белэнерго" получили в Госэнергогазнадзоре паспорта готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии - зарегистрировано 364 паспорта. "На балансе энергоснабжающих организаций находятся 311 передвижных дизельных электростанций. Они содержатся в исправном состоянии, обеспечены запасом топлива и необходимым коммутационным оборудованием. Назначены ответственные за эксплуатацию передвижных электростанций", - дополнил эксперт.



В подведомственных организациях энергетики созданы и работают 157 пожарно-технических комиссий и 424 пожарные дружины. Проведены техническое обслуживание, ремонт и подготовка к работе более 3,3 тыс. систем пожарной автоматики. В наличии находятся более 2,2 тыс. исправных пожарных гидрантов и водоемов, а также свыше 11 тыс. пожарных кранов. К осенне-зимнему периоду сформированы аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады, отработан порядок действий оперативных групп, проводятся противоаварийные тренировки и инструктажи персонала. "Организации ГПО "Белэнерго" качественно и своевременно подготовились к предстоящему отопительному сезону", - подытожил Михаил Шевалдин.-0-