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"Белавиа" запустила прямой регулярный рейс в столицу Таиланда

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
25 октября 2026, 09:48

"Белавиа" запустила прямой регулярный рейс в столицу Таиланда

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" впервые запустила прямой регулярный рейс в столицу Таиланда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Первый рейс в Бангкок отправился из Национального аэропорта Минск в ночь на 25 октября. Продолжительность полета составит 9 часов 55 минут туда и в среднем на час дольше обратно. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.

Как отметили в авиакомпании, о том, что Таиланд - перспективное направление, говорилось давно. Но реальные планы связать прямым регулярным авиасообщением две страны появились летом прошлого года. Тогда открытие авиасообщения обсуждалось во время официального визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Королевство Таиланд (визит состоялся 16 июля 2025 года). В июне 2025-го "Белавиа" пополнила флот дальнемагистральными лайнерами Аirbus A330-200, способными совершать прямые перелеты на расстояния восемь и более тысяч километров.

"Белавиа" начала полетную программу в Таиланд с чартерного формата - в январе 2026 года стартовали рейсы в город Паттайю, аэропорт Утапао, а также на остров Пхукет. И теперь белорусская авиакомпания вышла на новый уровень - открыла Бангкок. 

"Рейсы в Таиланд востребованы туристами. В зимнем сезоне Пхукет переведен в регулярную программу, и теперь купить билеты можно не только у турагентов, но и на сайте авиакомпании, в офисах продаж. Первый регулярный рейс выполнен в минувшую среду, а с 29 октября полеты будут выполняться дважды в неделю", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в МИД, в торжественной церемонии открытия рейса принял участие пресс-секретарь Руслан Варанков. Обращаясь к пассажирам, он отметил, что запуск регулярного сообщения - значимый шаг в развитии белорусско-таиландских связей. Беларусь активно сближается с Азией в политике, экономике и туризме, а прямое авиасообщение открывает не только туристические возможности, но и практический путь к новым деловым контактам вне зависимости от сезона.

В Бангкоке 26 октября запланирована встреча с турагентами Таиланда, туристическими властями. В частности, в мероприятии в Бангкоке примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам и Королевстве Таиланд (по совместительству) Владимир Боровиков.

В авиакомпании добавили, что вылет из Минска в столицу Таиланда - в 03.10, прибытие в Бангкок - в 17.05. Обратный рейс из Бангкока - в 19.05, прибытие в Минск - в 01.50 (следующего дня).-0-
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авиарейсы Белавиа Таиланд
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