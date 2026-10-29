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"Белавиа" за девять месяцев перевезла на 14,7% больше пассажиров

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
29 октября 2026, 17:39

"Белавиа" за девять месяцев перевезла на 14,7% больше пассажиров

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество перевезенных авиакомпанией "Белавиа" пассажиров выросло на 14,7% по итогам девяти месяцев. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Екатерина Радишевская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Екатерины Радишевской, количество выполненных рейсов увеличилось на 4,8%, в 2,5 раза выросло количество перевезенного груза.

Для "Белавиа" 2026 год начался с возобновления регулярного авиасообщения с Израилем - полетов в Тель-Авив. Также открылась полетная программа в Таиланд с чартерных рейсов в Паттайю и Пхукет. На данный момент полеты в Таиланд осуществляются в статусе регулярных рейсов с изменением географии - открыто регулярное авиасообщение с Бангкоком (рейсы частотой один раз в неделю) и на Пхукет (два раза в неделю). В этом году началась полетная программа регулярных рейсов в Нячанг (Вьетнам), возобновлена чартерная программа в Тунис. В июне на маршрутной сети вновь появилась Уфа. 

В эксплуатацию введены три самолета Airbus, которыми флот пополнился в 2025 году. Эти борта обеспечивают дальнемагистральную полетную программу - Таиланд, Шри-Ланка, Санья в Китае, Вьетнам. Благодаря этим бортам на воздушном судне типа А-330 возобновлена чартерная программа в Тунис. Также у компании появилось три самолета Boeing 737-800. Парк воздушных судов авиакомпании составляет 18 самолетов.

Проведены две глобальные масштабные промоакции и более 10 акций по отдельным направлениям. Самая масштабная акция была приурочена к 30-летию компании - в феврале и начале марта в течение 30 дней пассажирам предлагались авиабилеты со скидками до 50% от тарифа на регулярные направления. Самые популярные направления по акциям - Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Тбилиси и Стамбул. Показатели считались по количеству проданных билетов, а эти направления выполняются с высокой частотой.

Также в авиакомпании хотели бы начать регулярную полетную программу в Мале (Мальдивы), однако это сопряжено с рядом сложностей. "Эта линия находится в числе наших приоритетов. Мы всерьез рассматриваем эту возможность и очень хотели бы полететь в Мале", - отметила Екатерина Радишевская.

Кроме того, компания работает над увеличением частот по существующим рейсам и открытием новых направлений в Китай. Сейчас выполняются регулярные рейсы в два пункта - Урумчи и Санья. Ведутся переговоры с китайскими партнерами, по итогам работы с перспективой рассматривается провинция Гуандун.-0-
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