4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с января по октябрь выполнила более 15,8 тыс. рейсов и перевезла более 2 млн пассажиров - на 14% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.
"В прошлом году двухмиллионный рубеж покорился нам только в декабре", - рассказали в пресс-службе.
В топ-6 направлений по проценту загрузки кресел вошли Дубай, Тель-Авив, Нячанг, Санья, Маттала (Шри-Ланка), Стамбул.-0-
Общество
04 ноября 2026, 17:50
"Белавиа" за 10 месяцев перевезла 2 млн пассажиров
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