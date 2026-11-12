12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" возобновляет чартерные рейсы в Катар. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.
Старт программы Минск - Доха - Минск запланирован на 29 января. Вылеты будут выполняться каждые 10-11 ночей.
Приобрести билеты можно в составе тура. Консолидатором рейса выступает туроператор "Интерсити".-0-
Общество
12 ноября 2026, 11:39
"Белавиа" в январе возобновляет чартерные рейсы в Катар
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