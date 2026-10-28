"Белавиа" открыла новый сезон полетов на Шри-Ланку из Минска

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт новый сезон полетов на Шри-Ланку из Минска, сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций.



Рейс "Белавиа" по маршруту Минск - Маттала состоялся 27 октября. Полеты выполняются один раз в неделю по вторникам. Рейс - регулярный, борт - Airbus A330-200 (эконом- и бизнес-класс).



Самолет вылетает из белорусской столицы в 00.50, прибывает в аэропорт Маттала в 12.40 по местному времени. В пути пассажиры проводят около 9,5 часов.



Для въезда необходимо заранее оформить электронное разрешение. Для белорусов до 30 дней пребывания на Шри-Ланке оно оформляется бесплатно.



Как отметили в РСТО, Шри-Ланка славится широкими и длинными пляжами с мягким песком. Здесь можно чередовать активный отдых на волнах с ленивым загаром под пальмами. Также привлекают туристов чайные плантации и горные пейзажи, древние храмы и история, сафари и дикая природа, местная кухня, атмосферные отели среди природы.



Шри-Ланка - один из центров аюрведической медицины, где практикуют массажи, детокс-программы и йогу.-0-