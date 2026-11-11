"Белавиа" объявила скидки на билеты по более чем 20 направлениям

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" 11 ноября предложит билеты со скидками по более чем 20 направлениям. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.



Скидки составят от 30% до 50%. Тариф "Промо" действует на прямые регулярные рейсы в/из Минска. В перечне маршрутов - Баку, Бангкок, Дели, Дубай, Ереван, Калининград, Маттала, Санья, Ташкент, Тбилиси, Туркменбаши, Урумчи, Алматы, Астана, Батуми, Екатеринбург, Кутаиси, Казань, Стамбул, Уфа, Москва (также в/из Бреста и Гомеля), Санкт-Петербург.



Билеты можно приобрести на сайте "Белавиа". Период путешествия - по 27 марта включительно.



"Количество мест ограничено. Ознакомиться с тарифом можно на сайте авиакомпании", - отметили в пресс-службе.-0-