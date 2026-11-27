"Белавиа" летом запустит чартерные рейсы в Тунис по двум направлениям
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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" летом 2027 года возобновит чартерные рейсы в Тунис по двум направлениям. Полетная программа из Минска стартует в конце мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Так, рейсы в Энфиду возобновятся с 26 мая 2027 года. Первые чартеры на остров Джерба запланированы на 31 мая.
Полеты по обоим маршрутам будут выполняться на воздушных судах Airbus A330-200 с периодичностью каждые 9/12 ночей.-0-