"Белавиа" 27 октября возобновит рейсы на Шри-Ланку

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 27 октября стартует новый сезон полетов на Шри-Ланку, сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций.
Прямой рейс из Минска в Матталу будет выполнятся один раз в неделю, по вторникам. Борт Airbus A330-200 вылетает в 00.50. Время в пути составляет около 9,5 часа. Возможен полет в эконом- и бизнес-классе.
В Республиканском союзе туристических организаций напомнили, что для въезда необходимо заранее оформить электронное разрешение. Для белорусов (до 30 дней пребывания на Шри-Ланке) оно оформляется бесплатно.
Как отметил один из туроператоров, туры можно приобрести по цене от 6200 белорусских рублей на человека за 14 дней отдыха в четырехзвездочном отеле с завтраками.
"Это второй сезон направления на нашем рынке. Шри-Ланка привлекает путешественников своими древними городами, прекрасными пляжами, чайным плантациями и храмами", - обратили внимание в союзе.-0-