В Беларусбанке доступны государственные интернет-облигации Министерства финансов Республики Беларусь 406-го выпуска в белорусских рублях. Их доходность превышает ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на 0,25 процентного пункта, а полученный процентный доход освобождается от налогообложения.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 белорусских рублей. Процентная ставка привязана к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь и изменяется с учетом ее корректировки. На дату публикации ставка рефинансирования составляет 9,25% годовых, соответственно, доходность облигаций на эту дату - 9,5% годовых.
Процентный доход выплачивается владельцам один раз в полгода. Предусмотрена также возможность досрочного выкупа облигаций по инициативе владельца в установленные даты.
Срок размещения облигаций - с 22 июня 2026 года по 22 декабря 2027 года.
Дата погашения - 22 июня 2029 года.
Обязательства по погашению облигаций и выплате дохода обеспечены средствами республиканского бюджета и иным имуществом, находящимся в республиканской собственности.
Подробная информация об условиях выпуска и порядке приобретения государственных интернет-облигаций доступна на официальном сайте Беларусбанка belarusbank.by.