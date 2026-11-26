3 декабря 2026 года в гостинице "Пекин-Минск" состоится ежегодный Форум ответственного бизнеса, приуроченный к 20-летию Сети Глобального договора ООН в Беларуси. Генеральным партнером мероприятия выступает Беларусбанк. Организатор - Сеть Глобального договора ООН в Беларуси.
Форум объединит около 200 участников: представителей государственных органов, руководителей ведущих белорусских компаний, дипломатического корпуса, международных экспертов и средств массовой информации.
Центральным событием деловой программы станет панельная дискуссия "20 лет Сети Глобального договора ООН в Беларуси: вызовы и возможности для белорусского бизнеса, связанные с использованием принципов устойчивого развития и ESG-факторов в своей деятельности". Участники обсудят актуальные вопросы интеграции принципов устойчивого развития в деятельность компаний и роль ответственного бизнеса в современных экономических условиях.
В программе форума также запланированы торжественное открытие, конкурс "Проекты в сфере устойчивого развития", кофе-пауза и открытие художественно-просветительской выставки "Мы, народы Объединенных Наций", посвященной Уставу ООН и работе Организации Объединенных Наций в Беларуси.
Среди приглашенных участников - представители министерств и ведомств, Национального банка Республики Беларусь, Постоянный координатор ООН в Беларуси, руководители белорусских компаний, представители дипломатического корпуса и экспертного сообщества.
Беларусбанк является участником Сети Глобального договора ООН в Беларуси с 2017 года и с 2018 года традиционно выступает генеральным партнером Форума ответственного бизнеса. Поддержка инициатив в области устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и ESG-принципов является частью последовательной работы банка по укреплению ответственной деловой среды в стране.
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