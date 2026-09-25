Беларусь занимает высокие позиции в мире по количеству женщин в науке - Абельская

Основная цель первого форума женщин-ученых - объединение и актуализация роли женщин в науке, демонстрация и популяризация вклада научных трудов женщин в реализацию задач социально-экономического развития государства, а также привлечение молодежи в различные сферы научной и научно-педагогической деятельности. После пленарного заседания состоялись тематические секции на базе НАН и БГУ. В числе секций - "Жизнь в деталях: биомедицина и биотехнологии", "Материалы будущего и технологии", "Цифровая вселенная", "Цифровой прогресс без нравственной деградации: роль гуманитарных наук", "Социальные науки: фундамент устойчивой жизни", "Молодые женщины в науке: вклад в науку и перспективы укрепления экономики страны".-0-





Фото Татьяны Матусевич