Беларусь занимает высокие позиции в мире по количеству женщин в науке - Абельская

- Женщины играют значимую роль в развитии белорусской науки - Чуприс
- Около 50% исследователей в НАН Беларуси - женщины
По ее словам, современный кадровый профиль демонстрирует достаточно высокий уровень женщин среди исследователей. В частности, около 50% исследователей НАН Беларуси - женщины (в целом по стране - около 40%). "По сути дела, в нашей Академии наук достигнут гендерный паритет. Женщины наиболее широко традиционно представлены в медицинских, социальных, гуманитарных, агропромышленных науках, естественнонаучных направлениях. Они присутствуют и в технических науках, хотя процент более скромный. Если сравнить с другими странами мира, мы видим, что Беларусь занимает очень высокое место по количеству женщин в науке. Здесь мы сравнимы со странами Центральной и Восточной Европы, Италией и превышаем даже такие страны, как Франция, Германия, Япония. Словом, Беларусь в мире представлена достойно, и мы этим гордимся", - подчеркнула зампредседателя постоянной комиссии.
При этом она отметила, что хотелось бы, чтобы в Национальной академии наук было больше женщин среди членов-корреспондентов и академиков. "Уверена, что есть достаточное количество достойных женщин-ученых, которые могут претендовать на эти звания. Сегодня очень важно говорить о том, что должна быть выстроена управляемая система, приняты конкретные маршруты. Это и ранняя профориентация девочек, в том числе по STEM-направлению, кружки, олимпиады, профильные классы, технопарки. Министерство образования очень активно работает в этом направлении, есть целая программа. Но очевидно, что нам надо делать акцент именно на технические специальности среди девушек", - добавила Ирина Абельская.
Что касается построения карьеры женщин в науке, по ее мнению, особое значение имеет наставничество, школа управления, создание кадрового резерва. "Важно создавать семейную инфраструктуру. О поддержке материнства и детства в нашей стране мы знаем очень много. Это действительно феноменальная поддержка. Но самое активное время в науке у женщин приходится на период создания семьи и рождения детей. Важно помогать молодым женщинам-исследователям раскрыться, реализовать свой потенциал более широко. Конечно же, необходимо заниматься повышением видимости их достижений. Это и усиление презентационных проектов, и знакомство с женщинами-исследователями. И это тоже должны быть не разовые мероприятия, а определенная программа", - обозначила она.
"Хотелось бы пожелать успеха форуму. Одна из наших главных задач - чтобы талантливая белорусская девушка, выбирающая между научной мечтой и сомнениями, знала, что в Беларуси ее знания нужны, ее профессиональный путь в науке возможен и ее будущие открытия могут изменить жизни", - заключила Ирина Абельская.
Основная цель первого форума женщин-ученых - объединение и актуализация роли женщин в науке, демонстрация и популяризация вклада научных трудов женщин в реализацию задач социально-экономического развития государства, а также привлечение молодежи в различные сферы научной и научно-педагогической деятельности. После пленарного заседания состоялись тематические секции на базе НАН и БГУ. В числе секций - "Жизнь в деталях: биомедицина и биотехнологии", "Материалы будущего и технологии", "Цифровая вселенная", "Цифровой прогресс без нравственной деградации: роль гуманитарных наук", "Социальные науки: фундамент устойчивой жизни", "Молодые женщины в науке: вклад в науку и перспективы укрепления экономики страны".-0-
Фото Татьяны Матусевич