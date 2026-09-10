10 сентября, Женева /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь стала в моей жизни важной и близкой страной. Это отметил в эксклюзивном интервью БЕЛТА почетный консул Республики Беларусь в Люцерне (Швейцарская Конфедерация) Германн Александер Бейелер.
"Когда я стал почетным консулом Беларуси, я еще не знал, что мои предки жили в Пинске. Об этом узнал уже позднее. Поэтому иногда я думаю, что моя встреча с Беларусью была не совсем случайной, - рассказал Германн Александер Бейелер. - Конечно, решение принять на себя обязанности почетного консула основывалось прежде всего на моем отношении к стране, контактах с белорусами и желании развивать отношения между Беларусью и Швейцарией".
"Когда позднее открылась эта семейная история, Беларусь стала для меня еще ближе. За эти семь лет она заняла очень важное место в моей жизни. Я остаюсь швейцарцем, и именно это, на мой взгляд, является преимуществом моей миссии. Я хорошо понимаю Швейцарию и одновременно уже достаточно хорошо знаю Беларусь, ее людей, возможности и потребности", - отметил почетный консул.
Он выразил мнение: "Для меня должность почетного консула никогда не была просто почетным титулом. Я убежден, что результат такой работы должен быть конкретным: состоявшаяся встреча, новый медицинский проект, помощь социальному учреждению, контакт между специалистами двух стран, поддержка спортсменов или культурная инициатива".
"Сегодня я могу совершенно искренне сказать: Беларусь стала для меня очень близкой страной", - резюмировал он.
* Полный текст интервью читайте на сайте Белта.-0-
Общество
10 сентября 2026, 22:07
Беларусь занимает очень важное место в моей жизни - почетный консул в Швейцарии
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