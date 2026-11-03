Беларусь всегда придерживалась позиции, что украинский конфликт не имеет военного решения - Шпаковский

"Сейчас у нас существует окно возможностей для того, чтобы эти контакты и эти практические результаты, достигнутые вокруг перемирия в населенном пункте Алешки, были перенесены и на другие сферы, на более высокий уровень. Поэтому слова Президента, конечно, заслуживают серьезного внимания. Отмечу, что Беларусь всегда придерживалась точки зрения о том, что украинский конфликт не имеет военного решения", - сказал Александр Шпаковский.
"Он должен быть разрешен путем разумного компромисса с безусловным учетом интересов Российской Федерации и ее союзников, в частности, нашей страны. Чем быстрее это осознают западники, тем быстрее прекратится кровопролитие", - подчеркнул парламентарий.
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Фото Виталия Пивоварчика, Яна Горбанюка