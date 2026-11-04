"Беларусь в ладошках: от сердца к сердцу": старт акции дали в Национальном детском технопарке

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 учащихся из всех областей Беларуси и Минска в Национальном детском технопарке дали старт республиканской акции "Беларусь в ладошках: от сердца к сердцу", передает корреспондент БЕЛТА.



С 4 ноября 2026 года по 19 февраля 2027 года учащиеся школ дополнительного образования детей и молодежи создадут сувенирные работы в различных направлениях декоративно-прикладного творчества: художественная роспись, соломоплетение, текстиль, обработка природных материалов, традиционная кукла, вытинанка и современный прикладной сувенир. Лучшие из них пополнят сувенирный фонд национальной экспозиции Беларуси на выставке EXPO 2027.



Как рассказала директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Елена Онуфрович, на площадке технопарка собрались лучшие представители школ дополнительного образования детей и молодежи, участие принимают по пять представителей от каждой области и Минска. "Акция направлена на патриотическое воспитание детей и молодежи. Прежде чем сделать работу, ребятам нужно было изучить культурное наследие своего региона. Это воспитывает в них сопричастность к культуре и истории своей страны. Важно, что они приступают к созданию сувениров с чувством гордости за свою страну, вкладывают любовь в свои поделки и понимают, что являются посланцами мира, они несут свою культуру. Самое важное в акции - у детей есть возможность внести свой вклад в представление стенда о Беларуси на мировой площадке", - отметила она.



Милана Лайтра приехала в Минск из Белоозерска Брестской области. Девушка уже 6 лет занимается вышивкой в образцовой студии декоративно-прикладного творчества "Макатка" Центра дополнительного образования детей и молодежи. На конкурсе девушка создает скарбонку с вышивкой продольным и поперечным набором. Как рассказала руководитель студии Елена Протасевич, Милана сама придумала форму сувенира.



Учащаяся из Слуцкого центра детского творчества и экологии Минской области Елизавета Качковская решила создать шкатулку с росписью акрилом по мотивам картин белорусской художницы Алены Киш. Педагог центра Лилия Курлович отметила, что на создание этой работы учащуюся вдохновила коллекция часов известного белорусского завода.



Мастерство ткачества во время акции решил продемонстрировать Центр творчества детей и молодежи Бобруйска Могилевской области. "Мы ткем небольшую закладку в технике ткачества поясов. Используются традиционные цвета - белый, черный и красный. Пояса ткутся обычно долго, доски нужно заправлять, подбирать узор. Скорость плетения нашей закладки - 30 сантиметров в час", - поделилась педагог центра Светлана Логойко.



Технику росписи по ткани при помощи штампов представили учащиеся из Центра творчества детей и молодежи "Ювента" Светлогорска Гомельской области. По словам педагога центра Натальи Третьяковой, дети создают мешочки для гаджетов с изображениями зубра, аиста и лося. "Если зубр и аист - это современные символы Беларуси, то лось - исторический символ леса. Для создания рисунка орнамента мы специально ездили в Ветковский музей, чтобы изучить текстильную традицию нашего региона, фотографировали одежду и рушники. Именно при помощи этих фотографий создали штампы для росписи по текстилю. Штампы дети вырезают сами из гомогенного линолеума. Часть из штампов мы напечатали с помощью 3D-принтера, который есть в нашем центре", - рассказала она.



Все работы, которые создали учащиеся, станут примером для продолжения акции в регионах.-0-