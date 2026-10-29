Беларусь в числе лидеров в ЕАЭС по противодействию кибермошенничеству - Нацбанк

29 октября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в числе лидеров в ЕАЭС по противодействию кибермошенничеству благодаря применяемым банковской системой инструментам. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Актуальным остается вопрос кибербезопасности, противодействия несанкционированным платежным операциям. "Стратегически мы идем по единой траектории. Есть некая специфика тактических мер, которые применяются в странах ЕАЭС, но часть из них совпадает. Беларусь находится в числе лидеров по противодействию мошенничеству с точки зрения применяемого инструментария. Он дает свои плоды. Мы фиксируем в течение этого года снижение количества инцидентов, связанных с хищением средств через кибермошенничество, практически на треть, и рост объема операций, приостановленных самими банками, то есть на начальной стадии, практически вдвое", - сказал Роман Головченко.





Однако нельзя сказать, что проблема решена, все равно есть люди, которые страдают от мошеннических действий. "Арсенал мошенников увеличивается, приемы, которые они используют, весьма изобретательны. Поэтому очень важно быть на шаг впереди, прогнозировать, вырабатывать сейчас меры против тех инструментов, которые будут применять мошенники в будущем. Мы видим, что в других странах уже сформировались тенденции по схемам кибермошенников, которые пока в нашей стране не имеют большого распространения. Возможно, скоро и у нас будут другие факторы риска, и к ним надо готовиться сейчас, вводить дополнительные упреждающие меры для пресечения подобных действий", - подчеркнул председатель правления Нацбанка.





Сегодня в Несвиже проходит заседание Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов ЕАЭС. В повестке заседания - вопросы о текущей экономической ситуации и ходе реализации денежно-кредитной политики в государствах Евразийского экономического союза, об обмене опытом в части противодействия несанкционированным платежным операциям. Также рассматриваются опыт использования и перспективы внедрения цифровых валют центральных (национальных) банков стран ЕАЭС, обсуждается регулирование виртуальных активов в государствах союза.-0-