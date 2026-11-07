"Беларусь - в авангарде борьбы за мир". Шпаковский о роли Минска в диалоге о безопасности

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в соответствии с конституционными принципами традиционно выступает в авангарде борьбы за мир. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский, говоря о значении и итогах состоявшейся IV Минской конференции по евразийской безопасности.



"Я могу оценить Минскую международную конференцию по евразийской безопасности и в динамике, и в ретроспективе, поскольку являюсь постоянным участником этого представительного форума с момента его первого проведения в белорусской столице. Формат стал устоявшимся и привлекает все большее внимание наших зарубежных друзей и тех представителей экспертных, политических, дипломатических кругов, которые придерживаются другой точки зрения на сложившуюся международную обстановку и будущее миропорядка, нежели Республика Беларусь", - сказал Александр Шпаковский.



Член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей обратил внимание на слова Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Минская конференция - это объединительный форум. "Мы не проводим разделительные линии и не навешиваем ярлыки, а честно и открыто говорим о нашем восприятии проблем. В ответ же хотим услышать голоса тех, кому небезразлично будущее Евразии и мироустройство", - сказал глава государства, выступая на конференции.



"Мы понимаем, что есть разные точки зрения, разнонаправленные интересы, но для нас водоразделом принципиальным является отношение к проблеме войны и мира. На сегодняшний день это действительно важно, поскольку альтернативой диалогу, разрядке, поиску разумного компромисса, может стать только третья мировая война. Такое количество конфликтов в современном мире, рекордный рост расходов на вооружение, милитаризация галопирующая, что, наверное, стоит согласиться с оценками о том, что мы уже дошли до определенных критических порогов, до точки бифуркации, после которой начинается пропасть под названием "третья мировая", - отметил Александр Шпаковский.



Он подчеркнул, что необходимо сделать решительный шаг назад от этой пропасти. "Беларусь в данном случае традиционно, в соответствии с конституционными принципами, заложенными в Основном в законе нашей страны, выступает в авангарде борьбы за мир. Это и часть нашего менталитета, это объясняется и трагической историей белорусского народа. Поэтому, естественно, мы стремимся к деэскалации", - сказал член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.



Александр Шпаковский обратил внимание, что с течением времени заметен интерес к Минской конференции по евразийской безопасности: "Если раньше нам приходилось искать зарубежных коллег, экспертов, приглашать, объяснять целесообразность участия в мероприятии в Минске, то сейчас нас ищут и просят согласовать участие тех или иных персоналий. Потому что формат интересный, это живая дискуссия, важны пленарные заседания высокого уровня, где выступал наш глава государства, и экспертные сессии. И, конечно, что очень важно в такого рода международных форумах, это кулуарное, неофициальное общение".-0-