Беларусь успешно сформировала собственные научно-практические школы в области судебной экспертизы - Караник 

По его словам, на современном этапе интенсивного развития науки исследовательская деятельность отечественных ученых направлена на расширение междисциплинарного взаимодействия. Внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта и новых методов исследований кардинально меняет подходы в судебно-экспертной работе.

Конференция собрала ведущих ученых, практикующих экспертов и руководителей профильных ведомств из разных стран, что доказывает: проблемы обеспечения безопасности не имеют границ. "Только объединяя наш интеллектуальный потенциал, сможем выработать эффективные механизмы противодействия современным угрозам, защитить законные права наших граждан. Конструктивный диалог и обмен опытом, которые состоятся в рамках конференции, позволят не только укрепить научно-методическую базу судебной экспертологии, но и внесут весомый вклад в развитие законодательства и повышение качества экспертных исследований", - резюмировал Владимир Караник.-0-





Фото Николая Петрова

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь успешно сформировала собственные научно-практические школы в области судебной экспертизы. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник на пленарном заседании IV Международной научно-практической конференции "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА."В условиях стремительно меняющегося мира, появления новых вызовов и угроз судебная экспертиза является надежным инструментом, который обеспечивает незыблемость законности и защиту государственного суверенитета. Вопросы национальной безопасности и правосудия находятся в сфере постоянного внимания Президента, законодательной и исполнительной власти. Качество правосудия во многом определяется качеством экспертизы и является основой доверия к власти", - сказал Владимир Караник."Однако несмотря на активный технический прогресс основой деятельности всегда остается незыблемый принцип объективности и достоверности. За годы существования сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз не только сохранили лучшие традиции, сформированные не одним поколением экспертов, но и сумели внедрить новые направления и создать свои научно-практические школы", - отметил Владимир Караник, подчеркнув, что налажено эффективное сотрудничество с учеными НАН. Каждый результат совместных научных исследований является базовой платформой для постановки и решения новых задач, разработки наиболее эффективных технологических решений."Академия наук выражает готовность к формированию постоянно действующей платформы оперативного обмена информацией о новых видах экспертных исследований, разработке и гармонизации общих стандартов и протоколов, что обеспечивает взаимное признание результатов экспертиз на межгосударственном уровне", - добавил Владимир Караник.