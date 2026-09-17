Беларусь успешно сформировала собственные научно-практические школы в области судебной экспертизы - Караник 

По его словам, на современном этапе интенсивного развития науки исследовательская деятельность отечественных ученых направлена на расширение междисциплинарного взаимодействия. Внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта и новых методов исследований кардинально меняет подходы в судебно-экспертной работе.
"Однако несмотря на активный технический прогресс основой деятельности всегда остается незыблемый принцип объективности и достоверности. За годы существования сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз не только сохранили лучшие традиции, сформированные не одним поколением экспертов, но и сумели внедрить новые направления и создать свои научно-практические школы", - отметил Владимир Караник, подчеркнув, что налажено эффективное сотрудничество с учеными НАН. Каждый результат совместных научных исследований является базовой платформой для постановки и решения новых задач, разработки наиболее эффективных технологических решений.
"Академия наук выражает готовность к формированию постоянно действующей платформы оперативного обмена информацией о новых видах экспертных исследований, разработке и гармонизации общих стандартов и протоколов, что обеспечивает взаимное признание результатов экспертиз на межгосударственном уровне", - добавил Владимир Караник.
Конференция собрала ведущих ученых, практикующих экспертов и руководителей профильных ведомств из разных стран, что доказывает: проблемы обеспечения безопасности не имеют границ. "Только объединяя наш интеллектуальный потенциал, сможем выработать эффективные механизмы противодействия современным угрозам, защитить законные права наших граждан. Конструктивный диалог и обмен опытом, которые состоятся в рамках конференции, позволят не только укрепить научно-методическую базу судебной экспертологии, но и внесут весомый вклад в развитие законодательства и повышение качества экспертных исследований", - резюмировал Владимир Караник.-0-
Фото Николая Петрова