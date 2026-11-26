26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь укрепляет сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности с Узбекистаном и Египтом. Ряд рабочих встреч с зарубежными партнерами прошел в Самарканде на полях Межрегионального форума стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы и арабских государств по вопросам стратегического руководства и управления, ориентированного на результаты, сообщили БЕЛТА в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС).



Генеральный директор НЦИС Алексей Курман на встрече с руководством Министерства юстиции Узбекистана обсудил текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности. Особое внимание было уделено актуализации плана совместных мероприятий на 2025-2026 годы и разработке нового плана на следующий период. Также рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере, включая публикации узбекских авторов в научно-практическом журнале "Интеллектуальная собственность в Беларуси" и участие молодежи и специалистов Узбекистана в международных конкурсах, проводимых НЦИС (в частности в конкурсе среди молодежи на лучшую работу и конкурсе социальной рекламы "Твори. Изобретай. Воплощай").



В ходе переговоров с представителями Ведомства интеллектуальной собственности Египта (EGIPA) были рассмотрены возможности налаживания двустороннего сотрудничества по вопросам охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. С целью реализации договоренностей 8-го заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии и подготовки проекта дорожной карты торгово-экономического сотрудничества на 2027-2028 годы стороны обсудили перспективы разработки и подписания меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран.



"Проведенные встречи способствуют развитию межведомственного диалога и созданию прочной договорно-правовой базы для реализации совместных проектов в сфере интеллектуальной собственности", - отметили в НЦИС.



Беларусь также представила на форуме опыт развития национальной системы интеллектуальной собственности и подходы к повышению эффективности в условиях растущих запросов со стороны государства, бизнеса и изобретателей.



Организаторы форума - Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Министерство юстиции Узбекистана. Участие делегации Беларуси в форуме направлено на обмен передовым международным опытом в области стратегического планирования, укрепление позиций страны на международной арене и реализацию задач стратегии страны в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года.-0-