"Беларусь - сто процентов моя страна". История 19-летней россиянки, решившей получить белорусский паспорт

И тогда решение стало для нее уже не только эмоциональным. "Раз я все равно планирую здесь оставаться, то для конкретной страны паспорт будет значить больше", - отметила Евгения. Белорусское гражданство, отмечает она, даст и практические возможности - в том числе связанные с профессиональным статусом и жильем. Но главное для нее все же не это. "За годы жизни здесь и изучения языка, культуры стала себя самоидентифицировать как белоруска", - рассказала девушка.

Теперь она называет Брест своим домом, Беларусь - своей страной и готовится сделать еще один шаг, чтобы закрепить это решение официально. И, пожалуй, в ее истории особенно точно звучит одна фраза: "Беларусь - это мой дом".-0- Теперь она называет Брест своим домом, Беларусь - своей страной и готовится сделать еще один шаг, чтобы закрепить это решение официально. И, пожалуй, в ее истории особенно точно звучит одна фраза: "Беларусь - это мой дом".-0-





Фото из архива героини

Переезд произошел, когда Евгения была еще маленькой. Семья сначала рассматривала возможность перебраться в Москву, но в итоге остановилась на Беларуси. "Папа съездил в Беларусь, посмотрел два города, и как-то с работой сложилось больше в Бресте. Сам он пожил несколько месяцев, понял, что чисто, красиво, безопасно", - вспомнила девушка.В Брест семья переехала спустя несколько месяцев. Здесь Евгения пошла в школу и с первого класса вместе со всеми начала изучать белорусский язык. Никакой особой драмы с адаптацией, признается она, не было. Скорее, наоборот - постепенно появлялся интерес. Родители и бабушки с дедушками белорусского не знали, поэтому домашние задания по языку школьнице в основном приходилось делать самостоятельно. Зато именно это постепенно стало ее личным пространством, в которое она приглашала уже и семью.Переломным моментом стал пятый класс. Новый классный руководитель, которая преподавала белорусский язык, сумела заинтересовать детей факультативами, олимпиадами, дополнительными занятиями. Сначала Евгения ходила ради бонусов к оценкам, а потом обнаружила, что язык ей действительно интересен. После восьмого класса была другая школа и другой учитель белорусского. И снова - человек, который оказался важнее самого предмета. "Она была очень спокойная, мудрая, очень красиво всегда одевалась. И до сих пор, наверное, из школы я с ней больше всего держу контакт", - рассказала Евгения.Именно учитель предложила попробовать себя в конкурсе, где школьники представляли творчество на белорусском языке. Так Евгения неожиданно для самой себя оказалась в Минске - на мероприятии в стенах парламента. А потом был белорусский рэп, конкурсы, олимпиады и все более глубокое погружение в язык.Свою особую связь с Беларусью Евгения особенно остро почувствовала в девятом классе. Тогда она стала почти каждый день гулять по Бресту после школы. Просто идти по улицам, слушать музыку, рассматривать знакомые места. И постепенно город перестал быть просто местом, где она живет. Он стал родным. "Я очень сильно прикипела к Бресту", - призналась девушка.Сегодня Евгения учится в Минске, любит столицу, но на вопрос, откуда она, отвечает без раздумий: "Брест". "Очень такой родной, душевный, добрый", - рассказала она о городе. За годы жизни в Беларуси она успела побывать и во многих других местах. В этом году впервые открыла для себя Могилев, съездила в Гервяты. Раньше с родителями и друзьями путешествовала за границу, но теперь все чаще выбирает поездки по Беларуси. Именно здесь, считает Евгения, она чувствует себя спокойно.Безопасность для нее - не абстрактное слово. Она вспоминает поездки по Европе, когда приходилось следить за сумками, прятать украшения, постоянно думать о том, чтобы ничего не потерять. В Беларуси ощущение другое. "Я могу спокойно хоть в метро, хоть в магазине, хоть на лавочке разложить все свои вещи, там что-то перебрать, и я понимаю, что никто не подбежит, ничего не украдет", - рассказала она. Но одной чистотой и безопасностью любовь к стране не объяснить. "Дом - это всегда люди", - убеждена Евгения.Ей нравится и то, насколько много в Беларуси возможностей для активной жизни. Концерты, спортивные тренировки, йога, фитнес, музыкальные вечера в парках - причем не только в центре Минска, но и в обычных спальных районах. "Нет такого, что у нас магазин, лавочка и все. Даже в небольших районах, даже в спальных все равно придумывают, что такого интересного можно сделать", - отметила девушка.Особое место в ее личной истории заняли белорусские традиции. Несколько лет Евгения вместе с подругами отмечает Купалье. Но нынешним летом решила сделать это по-настоящему - поехала в деревню, где праздник проходил с традиционными обрядами, гуляньями и большим костром. "Для меня это было первое масштабное празднование. В этом году было максимальное погружение в культуру, я осталась довольна", - поделилась она.Еще один важный элемент этой личной белорусскости - язык. Свой блог Евгения сначала завела в Instagram, а позже стала снимать видео и для TikTok. В какой-то момент решила говорить исключительно на белорусском. Поначалу сомневалась: не слишком ли сильно сузит аудиторию? Но получилось наоборот. Видео начали набирать просмотры, приходили подписчики из Беларуси и Украины. А после возвращения в TikTok летом одно из первых видео о ремонте в общежитии набрало около 300 тыс. просмотров. Сегодня у Евгении около 1,8 тыс. подписчиков, а недавно ей предложил сотрудничество блогер-миллионник, который, по ее словам, пришел именно на белорусский контент. "Я поняла, что это не было какое-то просто опрометчивое урезание аудитории Казахстана, России и других русскоговорящих стран, а как раз-таки подчеркивание того, что у нас в Беларуси есть такие блогеры", - рассказала она.При этом Евгения подчеркивает: речь для нее не идет о какой-либо радикальной "белорусизации". "Классно, что у нас такое есть. И надо это больше транслировать в массы, потому что иногда уже россияне в комментариях мне начинали писать: "Я приезжал когда-то в Беларусь, это все неправда, вы тут только на русском языке разговариваете". Какая-то вот такая легкая "белорусизация", хотя бы в медиапространстве, это важно для того, чтобы какой-то белорусский культурный код сохранять", - отметила девушка.Показательно, что подготовка к ЦЭ по белорусскому языку у Евгении фактически проходила в ее блоге. Не знала слово - искала перевод, не была уверена в формулировке - проверяла. Так постепенно язык из школьного предмета превратился в привычный инструмент общения. Экзамен она сдала всего с одной ошибкой.Теперь следующий шаг для Евгении - белорусское гражданство. Решение она начала обдумывать еще в девятом классе, когда серьезно увлеклась историей и культурой Беларуси. Но окончательно вернулась к этому вопросу уже после совершеннолетия. У родителей - российское гражданство. У самой Евгении сейчас вид на жительство. Однако каждые полгода приходилось подтверждать свое нахождение в Беларуси - предоставлять документы об учебе, работе и других обстоятельствах. "Каждые полгода доказывать, что ты здесь находишься не просто так. Это занимает очень-очень много сил", - поделилась она.Родители ее решение поддерживают. "Если я лучше себя чувствую здесь, то можно это подкрепить и документами", - так Евгения формулирует свое отношение к будущему гражданству.Свою принадлежность к стране Евгения старается подтверждать не только словами. С марта этого года она возглавляет первичную профсоюзную организацию на строительном факультете БНТУ. Помогает студентам решать самые разные вопросы - от общежития и материальной помощи до продления сессии. В сентябре она участвовала в организации большого университетского мероприятия для первокурсников. "Не могу помочь стране в каких-то огромных масштабах, поэтому это делаю в тех кругах, в которых сама сейчас нахожусь", - объяснила она.При этом студенческая жизнь постепенно уступает место следующей цели - профессиональной. Евгения учится по специальности, связанной с инженерной экономикой, и пробует себя в проектировании. В конце сентября планирует пройти обучение по BIM-проектированию. В дальнейшем хочет определиться, в каком именно направлении строительной сферы сможет реализоваться.БНТУ она, к слову, выбрала еще и глазами. "Я даже когда-то уже рассказывала, что БНТУ мне понравился именно своей архитектурой. Я правда восхищаюсь, считаю, что если каждый день ходишь, что на учебу, что на работу, должно нравиться не только то, чем занимаешься, но и то, что тебя окружает", - поделилась девушка.Что Евгения посоветовала бы тем, кто, как когда-то ее семья, переезжает в Беларусь и пытается найти здесь свое место? Не бояться. "Не бояться говорить о себе и не бояться просить помощи", - ответила она.По ее словам, уважительное отношение к стране часто вызывает у белорусов ответное желание помочь. А еще помогает найти людей, которые проходят похожий путь. Сама Евгения продолжает этот путь. Когда-то пятилетняя девочка приехала из Томска в незнакомый Брест. Учила белорусский язык, сначала просто потому, что так было в школьной программе. Потом участвовала в конкурсах, полюбила язык, стала рассказывать о Беларуси в социальных сетях, открывать для себя ее города и традиции.