18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь становится центром принятия решений. Такое мнение в эфире телеканала "Первый информационный"
высказал доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности из Израиля Саймон Ципис, сообщает БЕЛТА.
Эксперт высоко оценил прошедшую IV Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. "У Беларуси сегодня исторический момент - она превращается в центр принятия решений. Ваши западные коллеги пытаются вас превратить в часть проблемы, а ваш Президент понимает, что вы не часть проблемы, а часть решения этой проблемы, - сказал Саймон Ципис. - Поэтому эта площадка собрала экспертов, чтобы проблемы решать, а не создавать".
Он также выделил несколько аспектов из выступления Александра Лукашенко во время конференции. "Первый момент - провозглашение хартии. И второй, который, я думаю, удивил не только меня, - Александр Григорьевич сказал, что конфликт в Украине подойдет к концу в ближайшее время. Потому что от конфликта все устали. На мой взгляд, это было интересное замечание, - отметил эксперт. - Ваши западные коллеги понимают (или не все понимают), что этот конфликт и поддержка Украины потеряли какой-либо смысл. Война проиграна. Просто они все еще затягивают время и никак не хотят его отпустить, потому что в него было вложено колоссальное количество ресурсов: финансовых, политических, дипломатических, материальных. Все эти ресурсы сгорели".
Однако важно сохранять искусство дипломатии, считает эксперт. "Как сказал ваш Президент, нужно вовремя знать, когда остановиться. И он продолжил мысль, сказав, что, если вовремя не остановимся, ситуация дойдет до эскалации и может привести к ядерному противостоянию. Вот это, на мой взгляд, было высказывание, которое заслуживает внимания", - подчеркнул он.
При этом на Западе, добавил Саймон Ципис, часть понимает, часть не понимает, а еще часть отказывается признавать, что противостояние проиграно. Поэтому они тянут время и затягивают страдания. "Я согласен с Александром Григорьевичем, что время у них заканчивается. В ближайшие месяцы, я думаю, в начале следующего года эта война подойдет к тому или иному концу. Поэтому здесь высказывания вашего Президента отвечают реальности. Он не пребывает в иллюзии, как многие его западные коллеги. А им еще кажется, что что-то можно изменить".-0-
Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.