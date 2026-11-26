26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб рассказал о проведении в Беларуси аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по безопасности полетов. Такую информацию он озвучил на конференции, организованной Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.



"В Беларуси создана и действует полноценная система государственного контроля безопасности полетов, качественно переработан ряд нормативных правовых актов на основе стандартов и рекомендуемой практики ИКАО. Проведение аудитов является важным этапом в дальнейшем развитии гражданской авиации Беларуси и подтверждает стремление страны к соблюдению высоких международных стандартов", - сказал он.



Обсуждалась также деятельность МАК в области безопасности полетов и расследования авиапроисшествий, роль и задачи лаборатории комитета, приоритеты Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в области безопасности полетов и эволюция директив летной годности.



В мероприятии участвовали полномочные представители государств - участников Соглашения о гражданской авиации 1991 года, Исполкома СНГ, ЕЭК, руководители авиакомпаний и аэропортов, разработчики авиационной техники. Участники отметили значимость подобных мероприятий и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере повышения уровня безопасности полетов.



Конференция проводится в рамках 49-й сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства.-0-