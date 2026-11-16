16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает вопрос предоставления грантов кубинским студентам для обучения. Об этом шла речь на межпарламентском семинаре по сотрудничеству Беларуси и Кубы в сфере образования и науки, который провела в онлайн-формате рабочая группа Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Республики Куба, передает корреспондент БЕЛТА.



На семинаре отмечено, что белорусская сторона заинтересована в том, чтобы кубинские граждане приезжали в страну на обучение. Понимая тяжелую ситуацию, которая сложилась на Кубе, в Беларуси рассматривают вопрос предоставления грантов на обучение. Речь идет о потенциальном приеме кубинских граждан на 2028-2029 учебный год.



Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк подчеркнул, что образование и наука - важнейшие составляющие цивилизационного развития любого уважающего себя общества. "Беларусь гордится своей системой образования и науки. Равно и тем фактом, что на протяжении десятилетий кубинские студенты обучались в наших высших и средних специальных учебных заведениях", - сказал он.



Депутат подчеркнул, что основы сотрудничества в этой сфере никогда не прерывались. Так было в эпоху существования БССР, так продолжается и доныне. Законодательная база Беларуси и дружеские взаимоотношения позволяют продолжать конструктивное взаимодействие в гуманитарной сфере. "Мы отлично понимаем, что свобода выбора народа определяется всегда самим народом, а не является результатом внешнего давления. Образование и наука - ключевые составляющие суверенитета страны", - отметил Игорь Марзалюк.



Член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич заметил, что, несмотря на все сложности, которые испытывает кубинский народ, парламентарии Кубы нашли возможность в очередной раз встретиться с белорусскими коллегами, чтобы обсудить сотрудничество, которое никогда не прекращалось за время истории дипломатических отношений. "В это сложное время наше сотрудничество, наоборот, должно еще больше углубиться и стать практико-ориентированным на фоне попыток фактически уничтожить кубинское государство", - сказал он.



Парламентарии Кубы обратили внимание, что такие семинары показывают, в насколько хорошем состоянии находятся отношения между двумя государствами. В этой стране вопросы науки и образования называются в числе приоритетных, это ключевые составляющие любого общества. Поэтому кубинцы так защищают и стараются всячески законодательно укрепить основы образования, науки и культуры в своей стране.



Как отмечено на семинаре, ранее Беларусь и Куба реализовывали совместные исследовательские проекты с различными организациями, многие из них были внедрены в жизнь. Речь идет, например, о совместных проектах кубинской стороны с Национальной академией наук Беларуси, о взаимодействии с различными министерствами, в частности Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.



До 2025 года реализовывалось 18 совместных проектов. Спектр направлений достаточно широк и включает в себя как естественные науки (генетика, биология, ботаника), так и социальные, гуманитарные, включая философию. Результатами этих проектов стали разработанные учебные планы и программы.



Сегодняшний диалог станет еще одним импульсом для дальнейшего развития и укрепления проектов в сфере образования. Одним из результатов, как рассчитывает кубинская сторона, станет реализация различных образовательных программ в тех направлениях, в которых заинтересованы правительства двух государств.



В комментарии журналистам Игорь Марзалюк добавил, что главный результат таких мероприятий - нацеленность на практический результат. Говоря о научной сфере, депутат заметил, что на Кубе развита наука в сфере медицины, фармакология. В целом он подчеркнул, что достоинство народа определяется самым главным критерием, имя которому - гуманизм. "Во главе всего - человек, его образование и наука, потому что образование и наука - те инструменты, при помощи которых мы изменяем мир к лучшему", - заключил он.-0-